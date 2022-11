Ricardo Mejía sigue sumando liderazgos, se adhieren panistas al movimiento del cambio

Rechazan la Alianza en Coahuila; en el 2017 el PRI nos robó la elección reclaman.

Acompañado por el diputado local Rodolfo Walls, Ricardo Mejía Berdeja le dio la bienvenida a Alberto Rosales exdirigente municipal de Torreón y regidor al movimiento del cambio y la transformación de Coahuila así como a setenta liderazgos que militaron en Acción Nacional.

Un día antes, Mejía Berdeja recibió el apoyo de militantes y ex militantes, así como diputados locales y federales, dirigentes, ex alcaldes, ex regidores y simpatizantes del PAN en Saltillo en donde dejaron de manifiesto que no están de acuerdo con la alianza entre el PRI, PAN y PRD con miras a la renovación de la gubernatura de Coahuila en el 2023.

Por su parte, Rodolfo Walls diputado del Congreso de Coahuila, reprochó que el PAN se haya vendido a los corruptos del PRI. Por su parte, Alberto Rosales afirmó que bajo el liderazgo de Ricardo Mejía, la entidad por fin tendrá alternancia ya que “Coahuila ha sufrido mucho bajo el régimen priista que mal gobierna la entidad” y recalcó que la ciudadanía está inconforme y pide un cambio real.

Ricardo Mejía también lamentó que hoy en día, el PAN sea una oposición engullida por el moreirato “prácticamente vive el Síndrome de Estocolmo” pasó de ser agredido y despojado de la elección de 2017, a que hoy la dirigencia entregue Acción Nacional a sus perpetradores.

Por último, Mejía Berdeja agradeció la suma de liderazgos y talentos al movimiento del cambio; “no preguntamos de dónde venimos sino a donde vamos”, dijo que hay grandes hombres y mujeres dispuestos a dar la batalla por la alternancia. Liderazgos de distintas regiones son bienvenidos, subrayó.