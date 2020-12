Monterrey, NL. Los organismos empresariales y civiles de Nuevo León hicieron un frente común para solicitar al gobierno estatal que dé marcha atrás al cierre de establecimientos comerciales y de servicios el fin de semana y buscar otras estrategias que ayuden a cuidar la salud de la población, y salvar a la economía, pues en los tres fines de semana que propuso el gobierno estatal se perderán 7,000 millones de pesos.

En este frente participan la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Monterrey, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Index de Nuevo León y el Consejo Cívico.

El presidente de Canaco-Servytur Monterrey, Gabriel Chapa, comentó que abrir el fin de semana es vital para la economía del estado y que el objetivo de este frente es dar marcha atrás a esta medida que decidió el gobierno estatal, buscando otras estrategias.

Un indicador sobre la pandemia, dijo, que se reporta diariamente en las conferencias del secretario de Salud y al que no se le da gran relevancia, es al de casos activos de coronavirus en la entidad, y que muestra la cantidad de personas que se contagian diariamente y pueden propagar el virus.

Este indicador refleja el comportamiento de los contagios detectados, no sólo acumulando la incidencia diaria de positivos, sino que considera los recuperados y las defunciones.

Por ejemplo, la cifra más alta de casos activos fue el 28 de julio pasado, con 9,541 casos, mientras que el 8 de diciembre la cifra fue de 6,218, misma que es considerablemente más baja.

El presidente de Coparmex Nuevo León, Oscar Martínez Treviño, explicó que las razones de que los casos diarios están aumentando y los casos activos no, se debe a que el sector salud ha desarrollado una gran labor, con un aprendizaje de cómo tratar a la enfermedad con resultados positivos.

Sin embargo, no es la primera vez que la autoridad decreta el cierre de establecimientos comerciales y de servicios, esto ya sucedió del 3 de julio al 13 de agosto de 2020. Sin embargo no hubo un cambio considerable en el número de casos, los cuales se estabilizaron en septiembre y octubre que no hubo restricciones.

Conforme a lo anterior, proponemos que se tomen medidas diferentes que beneficien a la salud, como se ha hecho en Asia.

Por su parte, el director general de Caintra, Guillermo Dillon Montaña refirió que la Organización Mundial de la Salud se ha manifestado en contra de cierres masivos porque dejan una estela de pobreza en las poblaciones.

Citó que el Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica en el caso de Nuevo León que el saldo entre las muertes y nacimientos de establecimientos fue de 27,064 empresas y una pérdida neta de 459,831 empleos, por lo que la afectación de los cierres por la pandemia es relevante.

Los organismos coincidieron que las medidas que propone el gobierno, de adelantar pagos, podría causar ausentismo, además que las empresas no están preparadas para estos cambios.