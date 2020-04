Querétaro, Qro. Las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales se enlistan entre los eslabones productivos más sensibles a los efectos económicos que ha generado la pandemia del coronavirus.

En la capital del estado, el Parque Industrial Bernardo Quintana integra a 260 empresas, de las cuales 100 (38.5%) son microempresas que en suma generan en promedio 500 empleos y son el segmento empresarial más vulnerable y con riesgos para continuar sus operaciones, si se prolonga la emergencia sanitaria.

El presidente de la Asociación de Colonos del Parque Industrial Bernardo Quintana, Francisco Beltrán Arellano, expuso que este centenar de empresas son las más propensas a la crisis económica, debido a que su operatividad está estrechamente ligada a sus ingresos del día.

“Somos 260 empresas en todo el parque, hay micros que trabajan con cuatro a cinco empleados, que son las más vulnerables, hay que entenderlo: es la gente que trabaja al día, lucha por tener una maquinita más grande, luchan por comprar la bodega donde están, son gente de mucha de lucha y de este tipo hay muchas empresas, de las 260 debe haber por lo menos 100 de este tamaño, pequeñitas. Son las más vulnerables y lamentablemente para nuestro país son las que generan 70 a 80% de empleo y autoempleo”, dijo Beltrán Arellano.

Estas microempresas industriales se evocan a diversas ramas fabriles, dedicándose a procesos de fundición, productos químicos, herramentales, etcétera.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria, de las 260 empresas que conforman el parque, 180 (69.2%) han parado sus operaciones, en algunos casos hasta el 4 de mayo; sin embargo vaticinó que si el periodo –para detener actividades no esenciales– se proponga, habrá empresas que no tendrán la capacidad para reanudar sus labores posteriormente.

“Algunas han mandado a su personal a descansar, pendientes del día de regreso, otras hasta el 4 de mayo; otras más la realidad es que han despedido a su personal, no tengo idea de cuántas, pero sí hemos tenido noticias de empresas que han despedido a su personal y la verdad que otras más seguramente no van a abrir, si esto sigue continúo, porque dicen que a partir del 30 de abril será una etapa más y después vendrán otras, si esto pasa a más del 30 de abril ya no van a abrir, es un tema muy delicado”, agregó.

El empresario destacó que se dio a conocer el caso de una empresa que prescindió de 100 personas dentro de su base laboral, debido a que le resultaba imposible mantener la totalidad de los empleos.

Por tanto, refirió que cada empresa generará estrategias de permanencia de acuerdo con sus capacidades operativas y financieras.

El empresario pugnó porque se generen programas de apoyo para sostener a las microempresas, dado que –agregó– la iniciativa de reactivación económica, que hasta ahora ha planteado el gobierno federal, resulta nula para contener el impacto económico.

“No veo que sea suficiente no vi nada para apoyar; empezar con los autoempleos, con los pequeñitos, con los que tiene cuatro a cinco empleados, como lo hacen en todo el mundo, platicaba con un español y me comentaba que el 26 de marzo el gobierno tomó a sus empleados y el gobierno les está apagando, pero se pagan impuestos, el gobierno debería hacer eso, con los pequeños empresarios, los grandes no necesitan eso, los medianos y chicos pueden barajarlo, pero los pequeñitos… no veo un plan de ayuda para los microempresarios”, planteó.

En relación con los gobiernos locales, municipales y estatal, el empresario agregó que ha habido una reacción más rápida, ya que en la capital del estado se ha prorrogado el pago de algunos trámites y aplicado facilidades para hacer pagos; y se prevé que se generen estrategias estatales para palear las afectaciones.

El Parque Industrial Querétaro aglomera a 260 empresas, que en conjunto emplean a 18,000 colaboradores.

De las 85,804 unidades económicas contabilizadas en el estado, 98.2% son mipymes, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cita el Anuario Económico del estado (AEE, 2019).

El informe, que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), precisa que en las mipymes se encuentra 62.7% de la población ocupada en el estado, que representa a más de 519,000 personas.

