Querétaro, Qro. La recuperación económica del estado aún está en curso, particularmente en sectores que no han logrado retomar el nivel de producción prepandemia.

Aún cuando en el primer trimestre del año Querétaro fue una de las nueve entidades cuya economía creció respecto al mismo periodo del 2020, el sector de servicios es uno de los rezagados, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) local, Marco Antonio del Prete Tercero.

“No generalizo que todas las empresas se han recuperado, hay camino por recorrer, el sector servicios es uno que todavía tiene espacio de recuperación, el sector comercio se va recuperando, vemos también indicadores favorables en el comercio, que puede haber negocios pequeños o prestadores de servicios particulares, o personas físicas y morales, que están batallando con esto”, dijo el funcionario.

No obstante, destacó, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas reportan que están en proceso no sólo de recuperarse, sino de mejorar sus indicadores prepandemia. Por tanto, reiteró que hay sectores que siguen en el proceso para retomar sus niveles de producción.

“Puede haber una empresa que no la esté pasando bien, un sector en particular que no haya recuperado los niveles de producción previos a la pandemia; pero en términos generales, si observamos los datos duros que tenemos, vemos que en cuestión de crecimiento económico Querétaro es de los estados que ya recuperó los volúmenes de crecimiento económico que tenía previo a la pandemia”, dijo.

En tanto, contextualizó que entre los indicadores recuperados, sobresale el nivel de empleo formal; respecto a la industria manufacturera, precisó que la fabricación de equipo de transporte, la fabricación de equipo electrónico, la industria química, la de plásticos y la fabricación de alimentos y bebidas, también han retomado niveles prepandemia.

De acuerdo con el estudio Crecimiento nacional y estatal de la economía mexicana, publicado por México ¿Cómo vamos?, Querétaro fue una de las nueve entidades que en el primer trimestre del 2022 creció, 0.9% en relación con el primer trimestre del 2020, antes de los primeros efectos de la pandemia.

Con base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisa que Tabasco fue la entidad con mayor crecimiento prepandemia, de 11.3%; en seguida, Baja California con 4.8%, Quintana Roo con 2.5%, Chiapas con 2.3%, Oaxaca con 1.6%, Nayarit y Querétaro con 0.9%, Jalisco y Durango con 0.8%, respectivamente.

Mientras tanto, las 23 entidades restantes se mantienen por debajo del nivel de crecimiento prepandemia, en un rango de -0.4 y -13.9% por debajo; Campeche es la entidad que está más lejos de su recuperación prepandemia, con -13.9% debajo, continúa la Ciudad de México con -9.8% y Puebla con -7.5%, entre el resto de los estados.

