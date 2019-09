Monterrey, NL. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estimó que al mes de julio sólo se ha ejercido el 24% del presupuesto para obra pública, lo que representan 90,000 millones de pesos, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector que estarían a punto de cerrar.

Así lo comentó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC nacional, durante una reunión con el presidente de CMIC Nuevo León, José Francisco Guajardo Valdez.

“Tenemos un problema grave y a través de reuniones regionales nos hemos enterado que hay muchas empresas micros y pequeñas que están a punto de cerrar operaciones, recordemos que las mipymes generan el 80 por ciento del empleo formal”, destacó el dirigente.

A nivel nacional 96% de los socios de la CMIC son mipymes y a nivel estatal alcanza entre 90 y 92 por ciento. Este segmento es el que tiene mayores problemas para mantener la plantilla laboral y para liquidar a su personal, enfatizó.

Explicó que este problema se ha generado porque hay muy poca inversión pública, debido a que es un nuevo gobierno y no hay planeación a nivel nacional.

Como cada inicio de sexenio, dijo, se crean nuevas estructuras, sin embargo en otros periodos de gobierno la obra pública se reactivaba al segundo semestre y en este gobierno casi se llega al tercer trimestre con un importante rezago.

“Hicimos un análisis y casi cada seis años nos enfrentamos a eso, en un mes terminamos el tercer trimestre. Los estados tienen menos recursos y el recurso federal no ha sido suficiente para enfrentar el rezago que hay en materia de infraestructura: agua, energía, hidrocarburos, escuelas, hospitales”, indicó.

La industria de la construcción, dijo, es el termómetro de la economía y no se ha generado empleo. Además, con tan poca inversión en infraestructura no puede haber desarrollo si no hay crecimiento.

Panorama

“Estamos para hacer equipo con el gobierno, estamos atentos para aportar ideas, si los recursos no son suficientes, buscar esquemas de participación privada, que participe principalmente la industria mexicana, tenemos que generar contenido regional, no hay otra forma de enfrentar el rezago en materia de infraestructura”, aseveró.

Por lo pronto hay indicios de que se va a generar más obra pública, dijo, por ejemplo, Pemex tiene muchas licitaciones en puerta para las refinerías, también hay obras para mejoramiento urbano por parte de Sedatu, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha ejercido más de 4,800 contratos, la mayoría a través de licitaciones públicas.

Lo que pide la CMIC, indicó es que el gobierno federal realice licitaciones y contrate rápido, que las licitaciones sean transparentes y que no se genere ningún acto fuera de la ley.