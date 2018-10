Querétaro, Qro. Para el año en curso, Querétaro podría captar nuevas inversiones por 300 millones de dólares, de acuerdo con las proyecciones de la dirección estatal de ProMéxico.

Al primer semestre del año se habían concretado cerca de 100 millones de dólares de nuevas inversiones, expuso la directora estatal de ProMéxico, Laura Maritza Greetel Chablé García.

A lo largo del segundo semestre del 2018, hay expectativas positivas para concretar nuevo capital en la entidad.

“En el lado de inversión estamos igual poco más de una captación de arriba de 100 millones de dólares, pero esperando a que a este segundo semestre sí vamos a lograr la meta, tenemos todavía pendientes otros proyectos”, pronunció Chablé García.

Contextualizó que el 2018 se ha caracterizado por diversas coyunturas económicas, macroeconómicas y políticas que influyen en la toma de decisiones.

“Creo que sí podemos alcanzar la meta, éstas son inversiones de primera fase, no de reinversión porque la reinversión es una dinámica diaria, pero me refiero a nuevas inversiones aterrizando en el estado, por eso los montos se ven bajos, porque no estamos contemplando expansiones, pero creo que sí vamos a ver reflejados los números a largo plazo” acotó.

Las nuevas inversiones que registra la oficina estatal de ProMéxico corresponden a proyectos de inversión de bienes de consumo, inyección de plástico, agroindustriales, alimentos procesados y autopartes.

De 1999 al primer semestre del año en curso, las nuevas inversiones han significado la mayor proporción de la Inversión Extranjera Directa (IED) que ha captado Querétaro, al representar 6,373.1 millones de dólares, 40.8% del total de IED que suma 15,616.5 millones, según la Secretaría de Economía.

Consecutivamente, la reinversión de utilidades significó 5,436.8 millones de dólares (34.8%) y la cuenta entre compañías, 3,806.6 millones de dólares (24.4 por ciento).

En el 2017, el estado captó 336 millones de dólares de nuevas inversiones de capital extranjero, una variación de 18.1% en relación con los 284.6 millones de dólares.

Los reportes de la Secretaría de Economía indican que en el primer semestre del 2018 las nuevas inversiones de la IED llegaron a 65.6 millones de dólares (diferente al dato de 100 millones de ProMéxico), 49.6% menos que en igual periodo del año pasado.

Internacionalización

En materia de internacionalización de empresas locales, suman tres empresas que instalaron oficinas o plantas de producción en el exterior.

La dirección estatal de ProMéxico proyecta cerrar el 2018 con cinco firmas internacionalizadas, mismo número con el que el 2017 concluyó.

“El año pasado cerramos con una cifra más alta, fue un buen año para las empresas mexicanas, este año no es que no lo sea, lo que pasa es que a lo mejor ha tenido un proceso un poco más largo, que tiene que ver con nuevos mercados, es un poco más complejo”, comentó la directora.

Las tres empresas que han ingresado al mercado exterior se ubicaron en Canadá, Argentina y en Europa.

[email protected]