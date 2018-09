Querétaro, Qro. La industria automotriz del estado atraviesa por un proceso de constante conversión, que se aprecia en una creciente participación en el desarrollo de piezas, cada vez más compleja y de valor añadido.

A partir del año 2010 se observó el arribo de empresas con mayor grado de especialización, incorporando a la entidad la elaboración de autopartes o componentes más sofisticados, explicó el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho.

“Hemos visto cómo la industria automotriz ha venido tomando esa vertiente, hacia piezas cada vez más complejas, cada vez se ve menos, propiamente entendido el concepto de maquila, para realmente hablar de una manufactura que añade valor a los componentes que se requieren para que las autopartes se ensamblen aquí. Ahora vemos más la parte de seguridad, de apariencia, electrónica, de infotainment, entretenimiento, que es hacia donde está transitando el sector”, pronunció.

Desde finales de la década de 1990 se comenzaron a instalar empresas con mayor especialización; sin embargo, añadió, es en el lapso del 2010 al 2018 cuando se ha recibido un mayor número de empresas en las divisiones de apariencia, seguridad, infotainment, entre otros.

“No es un cambio que suceda de un día para otro, es un cambio que ha venido sucediendo en el tiempo. En las décadas de 1960 y 1970, iniciaba la industria automotriz en el estado. Con mucha manufactura metalmecánica pesada, con forjas, maquinados, tratamientos térmicos para grandes piezas metálicas automotrices”, detalló.

Daniel Hernández puntualizó que posteriormente a la entidad también han arribado proyectos de inversión para la industria automotriz, especializados en el rubro de plástico, materiales de seguridad y electrónica, que han dado pie a una transición que ha obligado a las empresas a hacer una reconversión tecnológica de sus procesos de producción en los siguientes niveles de la cadena de suministro.

Antes de la década de 1990, explicó, era complicado identificar proveedores de plástico en el estado, situación contraria a la actual, dado que es posible acceder a una base de procesos de plástico que a su vez han evolucionado ante la necesidad de atender requerimientos específicos.

“De hecho han llegado inversiones en el segundo nivel de la cadena de suministro para atender el proceso y no un producto, no un volante, no un tablero, sino algún componente de ellos”, refirió el directivo.

“Llegan empresas de inyección de plásticos que aplican un sobremoldeo o que lo hacen con poleo asistido, con gas, con doble disparo, con proceso automatizado, es decir, va obligando una reconversión de esos procesos o en algunos casos ha sido por la cuestión tecnológica, por la complejidad de los procesos, por hacer eficiente el costo, por incrementar la productividad”, dijo.

El director del clúster ejemplificó que los procesos de maquinado pasan por una fase de transformación en algunos componentes, transitando de un proceso de maquinado tradicional a procesos de forja en frío, mediante los cuales se busca optimizar el material, así como dotar de más bondades mecánicas a las pieza y que en algunos casos producirlos en altos volúmenes implica una reducción de costos.

“Pero eso no es simplemente dejar de hacer maquinado para hacer forje en frío, hay un proceso de reconversión tecnológica interesante, una tecnología que se tiene que incorporar, se tiene que entender el proceso y desarrollarlo”, indicó.

A estos procesos de especialización en la industria automotriz se suma el establecimiento de espacios de investigación, tales como el Centro de Investigación y Desarrollo de Continental Automotive, que se enfoca en el desarrollo de tecnología para vehículos autónomos y para la prevención y reacción ante accidentes.

Además del Centro de Diseño de Harman, especializado en las divisiones de car audio y connected car; y el Centro de Tecnología y Desarrollo de Tremec.

IED de autopartes

La Inversión Extranjera Directa (IED) de fabricación de autopartes, desde 1999 al primer semestre del 2018, asciende a 2,015.5 millones de dólares en el estado, siendo a partir del 2011 cuando la IED de este rubro comenzó a reportar una suma anual de inversión de tres dígitos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Según el Clúster Automotriz, en el estado radican más de 300 compañías del sector, que generan 67,000 empleos. La industria automotriz conforma 28.5% del total de exportaciones.

Siemens ampliará colaboración con universidad queretana

Querétaro, Qro. Siemens ampliará su convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ).

La compañía alemana ha mostrado interés por instalar oficinas dentro de la universidad, a un costado del Centro Regional de Productividad Industrial e Innovación 4.0 (Ceprodi 4.0), informó el rector de la UTEQ, José Carlos Arredondo Velázquez.

“(Siemens) manifiesta el interés de ampliar sus lazos de coordinación con nosotros, estamos prácticamente a punto de cerrar un convenio, para que la empresa tenga algunas oficinas a un lado de nuestro centro de innovación. Eso fortalecería esta capacidad de vinculación que tenemos con esta gran empresa y permitiría que maestros y alumnos accedan a esta tecnología de punta”, pronunció.

Detalló que se trataría de un nuevo centro de vinculación que la universidad entabla con el sector productivo.

Desde estas oficinas, explicó, Siemens planea desarrollar proyectos a nivel nacional, enfocados en la incorporación de tecnología en las universidades.

“Sería otro centro de vinculación, para seguirnos enfocando al tema de PLM, que es toda la corriente de software de alta calidad, pero ellos quieren establecer ahí su oficina, con la afán de desarrollar desde ahí proyectos a nivel nacional de incorporación de tecnología en las universidades”, expuso.

De igual forma se plantea construir un acuerdo entre Siemens y universidades mexicanas, para establecer planes y programas educativos cuyo eje central sea la incorporación de tecnología, así como la capacitación y formación de alumnos especializados.

Tanto la compañía alemana como la UTEQ han intercambiado cartas de intención, en una de ellas la universidad mostró disposición para aceptar la nueva alianza que plantea Siemens.

El rector de la UTEQ proyectó que dicha alianza se concrete antes de que concluya el año; previo a ello, dijo, se delinearán los alcances del acuerdo entre ambas instancias.

El antecedente de la vinculación entre Siemens y la UTEQ es el Centro de Formación Digital Ingenuity Lab UTEQ-Siemens que en noviembre del 2017 inició funciones dentro del Ceprodi 4.0.

A través del laboratorio se busca formar talento especializado en software, hardware y equipo industrial, con base en la plataforma de la empresa.

José Carlos Arredondo destacó que este tipo de convenios fortalecen el esquema de triple hélice que ha caracterizado al estado, como un sistema de vinculación entre la academia, la Iniciativa Privada y el sector público.

La universidad también sostiene convenios de colaboración con empresas como Peugeot, Ericsson, así como con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, entre otras corporaciones.

[email protected]