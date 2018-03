Guadalajara, Jal. El sector empresarial de Jalisco está preparado en caso de que México se retire del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); de hecho, la iniciativa privada apoya dicha posibilidad si es que la renegociación no resulta benéfica para el país, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la entidad, José Medina Mora.

Para enfrentar las posibles afectaciones que traería consigo la renegociación o, incluso la salida de México del TLCAN, empresarios locales junto con académicos y especialistas en la materia, trabajan en conjunto para elaborar una estrategia y hacer frente a la situación.

De acuerdo con Medina Mora, la renegociación del TLCAN, el retorno de connacionales, así como las medidas que adopte el gobierno de México y el manejo de sus finanzas, son los temas en que se ha enfocado el grupo de trabajo.

Además, consideramos que es momento de unirnos como país y apoyar la institución presidencial, apoyar al presidente a que haga una negociación ganar - ganar en donde, si no hay beneficio para México, mejor retirarnos , afirmó el dirigente de la cúpula empresarial.

Es momento que los mexicanos estemos unidos, de saber que tenemos muchas fortalezas y no tenemos por qué aceptar las condiciones que nos impongan los Estados Unidos , puntualizó.

Por otra parte, el líder del sindicato patronal se pronunció por que en lugar de muro se implemente un programa de frontera segura que convenga tanto a México como a la economía estadounidense.

El poner muros no significa que no pasen las armas que tanto daño nos han hecho al país, que no pasen las drogas, que no pasen las mercancías; consideramos que sería mejor un programa de frontera segura que nos convenga a ambos países , refirió el presidente de Coparmex Jalisco.

En caso de que los Estados Unidos nos obliguen a pagarlo (el muro) por algún mecanismo, ya sea con aranceles, con impuestos, trasferencias o cualquier mecanismo que elijan, se habrán demostrado dos cosas; la primera, la fuerza que tiene Estados Unidos y segundo, su inmoralidad , indicó.

Afectación a las garndes empresas trasnacionales

Por su parte, la economista Nora Ampudia, catedrática de la Universidad Panamericana, afirmó que las grandes empresas trasnacionales deberán dialogar con el Congreso de Estados Unidos para defender sus intereses, toda vez que, explicó, ambos países dependen uno del otro para la elaboración y desarrollo de sus productos.

La producción de autos en Estados Unidos depende 40% de los productos que van de México a Estados Unidos para producir autos y viceversa. La producción de autos en México depende aproximadamente en 33% de lo que viene de Estados Unidos para producir autos aquí , refirió la académica de la Universidad Panamericana.

