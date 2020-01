Querétaro, Qro. En los primeros tres trimestres del 2019, el Bajío captó 2,080.3 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), que significó 55.8% menos que los 4,706.2 millones registrados en igual periodo del 2018.

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí reportaron bajas en la atracción de capital extranjero, con caídas anuales de 66.3%, 81.6%, 1.7% y 45.8%, respectivamente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Querétaro sobresalió como la entidad con mayor recepción de IED en enero-septiembre del año anterior, al sumar 887.1 millones de dólares, es decir, una baja de 1.7% en relación con los 902.3 millones del 2018.

En seguida, San Luis Potosí captó 531.7 millones de dólares, una reducción de 45.8% frente a la suma de IED reportada un año antes, que ascendió a 981.6 millones.

Dentro de la región, Guanajuato atrajo IED por 349.2 millones de dólares, es decir, una disminución de 81.6% respecto a los 1,896.4 millones del lapso enero- septiembre del 2018.

Aguascalientes destacó como la entidad con menos recepción de IED en la región, reportando 312.2 millones de dólares, un decrecimiento de 66.3%, frente a los 925.9 millones en el 2018.

El prolongado periodo de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se visualiza como uno de los factores que pudo haber incidido en detener proyectos de inversión.

En el caso de la industria automotriz, se prevé que, una vez que se consolide el tratado, se dé continuidad a proyectos de inversión que estaban a la espera de que se destrabe el T-MEC, refirió el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho.

Complejidad

A lo largo del 2019, el sector empresarial de estados de la región percibió un entorno complejo que habría impactado en la actividad economía local y en el detenimiento de proyectos de inversión.

Durante el año anterior, indicadores de la economía local se habrían visto impactados por factores, tanto nacionales como internacionales, que afectaron la confianza del empresariado para materializar proyectos, indicó la presidenta en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo.

Los constantes retrasos en la ratificación del T-MEC, así como cambios en políticas públicas federales habrían impactado en la toma de decisiones.

“El tema de la confianza, cuando empieza a decaer es porque no existe esa certidumbre por parte del gobierno, pero la idea es seguir trabajando; sin lugar a dudas, cuando las empresas no tienen esa certidumbre no van a poner su dinero a trabajar”, refirió.

En tanto, para el 2020 se prevén expectativas más favorables que alientan la actividad económica, señaló el presidente en el estado de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Jorge Rivadeneyra Díaz, quien destacó que es necesario que las empresas desarrollen sus planes de inversión.

“Fue un año complicado. El año que entra va a tener condiciones más favorables, ahora es un momento de invertir en capacidades; en Querétaro estamos invirtiendo”, ahondó.

En el 2019 predominó la incertidumbre, lo cual impactó en la operatividad de las empresas, expuso el presidente en Aguascalientes de la Coparmex, Raúl González Alonso.

Destacó que hay preocupación por el cambio en políticas públicas, implementado por la administración federal.

A este escenario se suma que, dijo, esta incertidumbre se ha traslado a los centros de trabajo, ya que se ha generado inquietud entre los colaboradores, ante la posible reducción de plantillas laborales.

“Vemos en Aguascalientes, con mucha preocupación, que no hay un cambio de rumbo en la estrategia federal con respecto a las políticas públicas que se han venido implementado, esto es altamente riesgoso porque es evidente que esas políticas no están funcionando de la manera como la gran mayoría de la población quisiéramos”, finalizó.

