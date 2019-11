Para convertirse en el hub logístico más relevante del país, el gobierno de Guanajuato se alió con Singapur con el fin de aprovechar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una de las obras más importantes de desarrollo regional de la administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Durante la firma de la carta de intención entre Guanajuato y la Singapore Cooperation Enterprise, el secretario estatal de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, explicó que la alianza con el país asiático surge porque la entidad busca ser líder en el país en logística, mientras que la apuesta por el CIIT es que se pretende estar a la cabeza a nivel continental.

“Este proyecto, Hub Premier de Logística, con la inercia y la transversalidad que le daría el istmo de Tehuantepec se lograría un impulso continental. (...) Pueden servir para potencializar la cuestión agropecuaria, construcción (...) Lo que buscamos potencializar es la industria manufacturera y la Industria 4.0, para ello se quiere lograr mayor conectividad en el país”, destacó.

Precisamente, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, recordó que la entidad tiene el gran reto de ser líder de la región Centro-Bajío-Occidente, que está integrada por Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Querétaro, “para ello se deben apostar por proyectos y estrategias que les permitan ser líderes a nivel continental”.

Usabiaga Díaz Barriga indicó más beneficios de apostar por el CIIT, los cuales no solamente son para la entidad y para el Centro-Bajío-Occidente, también para el sur-sureste del país, ya que así se aumentaría la inversión que se tiene estimada y el número de empleos.

Sobre cómo se uniría al CIIT y la forma de aprovechar la participación de Singapur, detalló que habrá varias etapas, la primera de ellas será revisar y evaluar el desempeño actual del sector logístico en Guanajuato; después llevar a cabo un análisis sectorial de la red de la cadena de suministro, así como conocer las oportunidades de las regiones vecinas.

Al respecto, Rodríguez Vallejo no descartó que el país asiático invierta en los proyectos, “pero más allá de eso, se busca que ayuden con asesoría para potencializar su logística”.

“La alianza con Singapur no es una donde esperamos una inversión directa de recursos, se puede dar, pero no es el objetivo principal, lo que más valoramos es el conocimiento. El conocimiento que tiene Singapur en materia de desarrollo y planeación logística no se tiene en otra parte del mundo. para dimensionar, Singapur es del tamaño de Cozumel y mueve 33 millones de contenedores en promedio anual, cuando México no mueve más de 6 millones”, dijo.

Expuso que en este mismo eje de potencializar la logística, se está construyendo la autopista Silao-San Miguel de Allende, con una inversión de más de 3,500 millones de pesos que podría ser fondeada con las pensiones de los trabajadores locales.

Cabe recordar que uno de los tres proyectos regionales que se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es el CIIT, el cual pretende la creación de zonas libres (incentivos fiscales y no fiscales) en 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz, donde disminuiría el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta; además, se ofrecerá combustible a precios reducidos.

Para la obra se tiene estimado la modernización del ferrocarril, mejora de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, el desarrollo de infraestructura carretera y aeroportuaria. Asimismo, se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos.

Cambiar el modelo

Además del proyecto de Hub Premier de Logística, el acuerdo con Singapur también busca que haya una mentoría institucional para cambiar el actual modelo económico, donde se priorizará mejorar la calidad de vida de las personas, por lo mismo, se realizará la Implementación de Planeación Estratégica a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg).

El director general del Iplaneg, Juan Pablo Luna Mercado, explicó que en los últimos 28 años las estrategias aplicadas han provocado que Guanajuato sea de las economías locales más importantes.

“Con esta alianza buscamos pasar de un modelo de crecimiento económico a un modelo de desarrollo incluyente, Singapur nos ayudaría con eso. Por eso estamos firmando esta carta intención para que nos transfieran ese conocimiento de evaluación, es un proceso de mentoría. Ellos van a revisar nuestros proyectos de infraestructura, de finanzas, de todo tipo y se asegurará el éxito a mediano y largo plazos”, agregó.

Importancia

El CEO de Singapore Cooperation Enterprise, Kong Wy Mun, manifestó que apostaron por Guanajuato por sus políticas públicas y porque es una de las economías más consolidadas del país.

“Hicimos un recorrido de cuáles han sido los proyectos que se han desarrollado alrededor del mundo y vimos que Guanajuato tiene una gran oportunidad de crecimiento. Quedamos impresionados, por su pasión, por el trabajo en equipo y el compromiso que es para poder desarrollar proyectos, Guanajuato es un buen nicho. Los proyectos de desarrollo aquí son manejados con cuidado, hay buenas políticas públicas (...) Estamos felices de poder elegir a Guanajuato”, finalizó.

