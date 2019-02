Querétaro, Qro. La informalidad en el sector comercio es uno de los desafíos que enfrenta esta actividad en el estado y que se traduce en que de cada tres negocios uno opera informalmente.

Los largos procesos para generar un trámite, especialmente en instancias municipales, así como desconocimiento, son algunos de los factores que alientan la informalidad en el sector, expuso el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

Dijo que aún se mantienen áreas de oportunidad para avanzar en la formalización de los comercios.

El desconocimiento de las obligaciones en el sector comercio, así como de legislaciones, es una situación que enfrentan especialmente los pequeños comercios.

“Dentro del análisis que hicimos del tema de la informalidad, sobretodo aquí en Querétaro, nos resultó que no era un tema de voluntad. No era que el comerciante no quería estar formal, sino un tema en específico: la falta de información. Los pequeños comerciantes no saben cuáles son todas sus obligaciones”, refirió Ruiz Uvalle.

Con base en la identificación de los factores que influyen en la informalidad, Canaco Servytur de Querétaro ha delineado sus programas y estrategias, focalizándose especialmente en capacitaciones.

“Donde empieza la problemática es en el desconocimiento de lo que necesitan. Digamos, un comerciante cuando arrenda un local, muchas veces no sabe que debe tener uso de suelo o que quien te renta debe haber pagado el Predial”, explicó.

A través de la Canaco Servytur se prevé impartir cursos de capacitación dirigidos a las personas que deseen abrir un local para que conozcan todos los requisitos.

Licencias de funcionamiento

La gestión de trámites se complejiza ante instancias municipales, en específico para tramitar la licencia de funcionamiento, a lo que se suma el desconocimiento de la lista de requisitos que se deben cumplir para abrir un negocio, tales como los protocolos en materia de protección civil, expuso el dirigente.

Por tanto, una de las propuestas de la cámara ha sido la de generar licencias de funcionamiento trianuales, en vez de anuales, punto que ya fue aprobado en la capital del estado, pero solamente para los negocios de bajo riesgo.

Además de este avance, el organismo busca que este tipo de licencias también apliquen para los negocios de riesgo medio.

Otro de los retos es el de lograr la homologación de trámites al menos en los municipios de la zona metropolitana del estado, con la finalidad de que se unifiquen los requisitos para abrir un establecimiento.

[email protected]