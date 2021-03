Monterrey, NL. En los próximos 10 años se van a invertir 233,375 millones de dólares en la industria de hidrocarburos, la mayor parte en extracción. De ese monto, empresas privadas del noreste participarán con 25%, comentó Héctor Moreira Rodríguez, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Se va a gastar en los próximos 10 años la cantidad más grande de la historia, estamos calculando 233,375 millones de dólares, la mayor parte se va a invertir en extracción, pero la proporción más grande, los privados, van a pasar de 10 a 30% y eso se va a reflejar en su producción”, afirmó durante el segundo día de actividades del Cuarto Encuentro Energético, organizado por el Clúster Energético de Nuevo León.

“¿Cómo se va a ver el noreste del país? Su participación era 10% y ahora va a ser de 25% (del total), va a haber cantidades muy grandes que van a ser invertidas en la zona, tanto para exploración y extracción”, añadió.

Mencionó que las inversiones en asignación y contratos para prospección, exploración, evaluación y extracción de hidrocarburos entre el 2015 y el 2020, fueron de 78,507 millones de dólares.

Durante el mismo periodo, en el caso de las inversiones en asignación y contratos en el noreste sumaron 8,121 millones de dólares. Tamaulipas captó 7,401 millones de dólares, Nuevo León 644 millones y Coahuila 75 millones, estimó el comisionado con base en datos de la CNH.

Por tanto, Tamaulipas va a ser el mercado más grande, luego estará Nuevo León, seguido por Coahuila.

“La CNH no puede hacer planes o registros (a futuro), si no ha habido asignación de contratos, mientras no se resuelva qué vamos a hacer con las áreas de alto potencial (de hidrocarburos convencionales y no convencionales) en el noreste, no tenemos un número, pero aún si no lo hacemos (el cálculo), van a ser cantidades muy grandes en inversión”, aseveró.

En esta región de la frontera norte, dijo, está la mejor infraestructura para petrolíferos, hay terminales de almacenamiento, dos refinerías, una en Tamaulipas y otra en Nuevo León, y una serie de poliductos para transportar gasolina y diésel.

Gas natural

Lo más importante, comentó, es ver la infraestructura de gas natural en el noreste, que es quizá la mejor en términos regionales del país, y son los estados que tienen gas los que más han progresado.

Los puntos de internación del gas natural están en Tamaulipas, por eso cuando vino el problema de desabasto se acentuó, debido que dichos puntos están situados en la misma zona, “si tienes un problema en el sur de Texas, vamos a tener un problema en México”, enfatizó el comisionado.

Precisó que el consumo energético mundial se mueve hacia el gas natural, mientras que el petróleo seguirá una tendencia de crecimiento plano y las energías renovables crecerán los próximos 50 años para alcanzar al gas natural, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

