Querétaro, Qro. Ante el entorno de inseguridad que se vive en Guanajuato, compañías locales han planteado la posibilidad de trasladar sus operaciones a Querétaro, debido a que la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) contabiliza entre 15 y 20 peticiones de información de firmas guanajuatenses que analizan la medida.

El interés por estudiar una nueva ubicación se ha demostrado mayormente desde meses atrás, al tratarse de firmas enfocadas en la industria automotriz, y al sector servicios, entre otros, refirió el presidente de Canacintra en Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz.

“Hay empresas de Guanajuato que quieren venirse a Querétaro, no nos da nada de gusto, pero es realidad (...) Entre 15 y 20, por lo menos, de todo tipo, grandes y medianas, de autopartes, de enseres domésticos, servicios, gente que se quiere venir acá. Ya ahorita están empezando a ver que no es suficiente tener su negocio allá; están diciendo: ‘Si esto no se compone, vámonos a Querétaro’”, expresó.

El empresario lamentó la coyuntura por la que atraviesa esta entidad del Bajío, al ser un importante motor de la actividad económica del país, por lo que instó a que se generen estrategias para estabilizar las condiciones de seguridad.

“Ojalá, como México, hagamos un esfuerzo para que se componga, porque es uno de los estados más ricos y lo que está pasando allá le afecta a todo el país (...) Creo que ya van meses, lo que pasa es que ahora se está agudizando, supongo que la gente de Guanajuato pensó que era temporal y al no resolverse, ya empezó a haber un poco de zozobra”, contextualizó.

Por tanto, pidió que haya un mayor acercamiento entre autoridades de los diversos órdenes de gobierno; asimismo, planteó que se analice el modelo de seguridad de Querétaro para que se repliquen buenas prácticas.

“No veo a un México pujante si no resolvemos Guanajuato, creo que tiene que ser un tema y nosotros más como queretanos, como un lugar que ha hecho bien las cosas en tema de seguridad (...) Es importante que en Guanajuato estudien algunas de las cosas que hemos hecho en Querétaro y que las implementen allá, un tema muy importante es que tienen que afinar y dejar perfecta su relación con el gobierno federal”, destacó.

Reporte

De acuerdo con el último reporte de información de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en noviembre del 2019, Guanajuato se ubicó como la entidad con menos seguridad para el sector empresarial, dado que 76% de los socios manifestó haber sido víctima de algún delito; enseguida se ubicó Morelos (75%) y Guerrero (73 por ciento).

A nivel nacional, este indicador es de 65% de los socios Coparmex que reportaron haber sido víctimas de algún delito en el último año; mientras que el estado de Querétaro reportó un indicador de 61 por ciento.

