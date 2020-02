Guadalajara, Jal. Ejidatarios de El Zapote realizaron una nueva marcha por la carretera Guadalajara-Chapala para exigir que el gobierno federal les pague las 307 hectáreas que les fueron expropiadas para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El representante del ejido para el tema del aeropuerto, Nicolás Vega Pedroza, dijo a El Economista que los comuneros seguirán realizando plantones y mantendrán tomado del estacionamiento debido al incumplimiento por parte de las autoridades federales.

“Quedaron, en la subsecretaría de Gobernación, que iba a haber una propuesta (de pago) por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) del 16 al 17 de enero y hasta la fecha, pues no la han hecho”, señaló Vega Pedroza.

El representante ejidal dijo que pese a que no les han pagado el adeudo, el grupo concesionario sigue desarrollando proyectos en el aeropuerto tapatío donde, dijo, no cuenta con los terrenos liberados toda vez que son propiedad del ejido El Zapote.

“Están haciendo proyectos en nuestros terrenos sin liberarlos. No han liberado las 307 hectáreas, no han hecho convenio y ya están haciendo proyecto en los otros terrenos que son del ejido El Zapote”, comentó Vega.

Cuestionado sobre el plan de inversión quinquenal que este miércoles 5 de febrero presentó el GAP y que incluye la construcción de una segunda pista en el aeropuerto tapatío, Nicolás Vega djo que si los empresarios no cuentan con los terrenos para ello, el ejido El Zapote no cederá los suyos.

“Yo no sé si ya tengan otros terrenos para hacer la segunda pista; si los tienen, pues qué bueno por el crecimiento del estado, pero si no, si al ejido no nos pagan lo que nos deben, pues menos les vamos a vender los otros terrenos que pretenden ocupar para la segunda pista”, dijo.

