El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, explicó que el coronavirus aún no es un peligro para la economía de la entidad, esto debido a que todavía no se han presentado casos a nivel local y se están tomando medidas preventivas en los puntos comerciales y logísticos más importantes del estado.

“Todavía no (es un peligro), esperemos que no, ahorita no tenemos ni un solo caso confirmado, pero no estamos exentos del riesgo, sobre todo por la gran cantidad de mercancía y gente que se mueve en el estado, o en lugares como Lázaro Cárdenas”, contestó a pregunta de El Economista después de la Instalación y Primera Sesión del Consejo Técnico de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico en el Club de Industriales.

El mandatario estatal indicó que debido a la dinámica económica de la entidad, donde las principales actividades están enfocadas al sector logístico, se han tomado medidas enfocadas en efectuar revisiones minuciosas del personal y de insumos.

Expuso que el principal punto logístico de Michoacán es el Puerto de Lázaro Cárdenas, el cual se comunica principalmente con Asia, para ello están trabajando en coordinación la Administración Portuaria Integral (API) de la entidad.

“Estamos haciendo una revisión minuciosa (...) También junto con la API para cualquier contingencia y desde ahí tomar alguna medida de aislamiento, entonces por ahora estamos tranquilos”, refirió.

Además de ello, Aureoles Conejo manifestó que no saldrán afectadas las relaciones comerciales que tiene con Asia, específicamente con China y agregó que confían en que este país encuentre la vacuna para el coronavirus.

“China no tardará en tener la vacuna, ya con la vacuna se disminuye el riesgo, por eso no hay que exacerbar el miedo (...) Están todas las medidas para revisar cualquier contingencia”, sostuvo.

A la expectativa

El gobernador de Michoacán reconoció que el coronavirus ya impactó en los mercados financieros y en algunas industrias estatales, y precisó que está pendiente de cómo le vaya a ir al país en términos económicos en caso de que la situación se agrave.

También, ahondó en que el año pasado fue difícil para la entidad porque a nivel nacional no se registró crecimiento económico, por lo mismo reiteró que está a la expectativa de cómo vaya a ser este 2020.

“Cuando baja el crecimiento de la economía nacional nos impacta en los crecimientos locales. Nosotros íbamos teniendo un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto local de más del 5 y 6%, es decir, crecíamos más que a nivel nacional; el año pasado apenas crecimos 1%, nos arrastró la caída a nivel nacional. (...) Este tema del coronavirus a la gente le da miedo, preocupación, no saber le genera incertidumbre”, precisó.

Silvano Aureoles recalcó que este martes va a sesionar con el Comité de Salud estatal para ver posibles escenarios de contingencia, además de revisar cómo se encuentran los hospitales.

“Estamos tranquilos, hay que seguir mandando mensajes a la población, no es un tema tan grave, es una gripe más complicada que lo ordinario”, constató.

