Monterrey, NL. La guerra entre Rusia y Ucrania va a tener una afectación directa en la economía del noreste del país. Las empresas maquiladoras y automotrices van a tener un desfasamiento a corto plazo por la falta de proveeduría de microchips; la inflación va a acelerar los precios de los energéticos, productos intermedios y productos finales, así como tasas de interés más serán más altas y volátiles, afirmaron economistas.

“Las empresas maquiladoras, y automotrices van a tener un desfasamiento en el corto plazo de la proveeduría de microchips, y las empresas que producen autopartes van a tener un desajuste, porque el sector automotriz está ligado con las cadenas de valor globales, no somos fabricantes de productos terminados”, afirmó Jorge Lera Mejía, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Del total de exportaciones de México a Rusia por 2,010 millones de dólares, al mes de noviembre del año pasado, 38.4% fueron automóviles tipo turismo y 11.7% fueron partes y accesorios de vehículos.

Para el investigador de la UAT, el segundo impacto es en el precio de los energéticos, porque debido al conflicto, la mezcla mexicana llegó a 100 dólares por barril de petróleo, esto significa que van a mejorar los ingresos de Pemex, pero “recordemos que por cada barril de petróleo que México exporta, está importando dos barriles de gasolina”.

Las exportaciones petroleras ascendieron a 28,925 millones de dólares y 53,851 millones de dólares de importaciones petroleras de enero a diciembre de 2021, de acuerdo con datos del Banco de México.

Recalcó que se va a afectar el costo de los combustibles y el gas natural, porque éste se importa y se utiliza para las principales plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las plantas de privados.

“La inflación (que en enero representó 7.22% interanual) va a impactar el costo del gas natural y el gas licuado, ahora con la guerra, pensamos que va a seguir un fuerte impacto en la inflación para México y Estados Unidos”, enfatizó Lera Mejía.

Agregó que esto afectará también a los productos intermedios y productos finales en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y que el país no está blindado, como indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las principales plantas de CFE utilizan gas y ciclo combinado, reiteró.

Presión en tasas de interés

Por su parte Jorge O. Moreno, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), comentó que la presión que existe de manera local entre Ucrania y Rusia, provocará que se incremente el riesgo internacional y de manera indirecta el riesgo para los mexicanos, “lo cual se traducirá en tasas de interés más volátiles, más altas y menos crédito”, señaló.

Opinó que México no depende de Rusia en el suministro de gas natural, sino de Estados Unidos, no obstante, sí le afecta el precio del petróleo cuyo precio nominal no se veía desde 2014 y afectará el precio de la energía y la gasolina.