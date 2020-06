El gobierno del estado de Sonora convocó a todos los sectores económicos y a la sociedad civil a sumarse al “Pacto para que siga Sonora”, con el que la gobernadora Claudia Pavlovich desplegará una estrategia de reactivación económica y protección de la salud del pueblo sonorense en tanto la pandemia de coronavirus persista.

El pacto aglutina las ideas del gobierno, sociedad y empresariado para volver a la actividad cotidiana, pero con una nueva realidad por el coronavirus Covid-19.

La presentación del Pacto para que siga Sonora convocó a cerca de 800 representantes de todos los sectores productivos, académicos, investigadores, funcionarios públicos, representantes religiosos, organizaciones civiles y exgobernadores de Sonora.

La primera intención fue dar a conocer este pacto e iniciar la construcción efectiva de un diálogo al que convocó la gobernadora Claudia Pavlovich el pasado domingo y que este jueves tomó forma.

Este pacto, indicó Pavlovich, establece que el gobierno del estatal encabece la estrategia ante la pandemia de coronavirus, pero que logre convocar el compromiso de la ciudadanía para tomar decisiones diarias responsables para su autocuidado; de un sector productivo que se apegue escrupulosamente también a las medidas sanitarias y un pacto que sume a las organizaciones de la sociedad civil en sus diversas facetas.

“Todos debemos ser responsables. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el que se tenga que morir, que se muera, y el que se tenga que contagiar que se contagie, creo que todos somos corresponsables y sé que vamos a seguir siéndolo, yo les pido a cada uno, que sean portavoz de la realidad que se está viviendo en Sonora, este virus no es un invento, no es una broma, es una realidad. Este pacto no es con la gobernadora, no es con mi gobierno, es con todos los sonorenses”, dijo Pavlovich.

La gobernadora agradeció la voluntad y participación manifiesta de todos los sectores y de los ex gobernadores presentes en la reunión virtual, Samuel Ocaña García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo.

“Sé que vamos a salir adelante, pero los necesitamos a todos unidos, no es tiempo de presiones políticas, es tiempo de argumentos, de conciliación, de diálogo, es tiempo de sumarnos todos; los sonorenses así lo requieren y así debe de ser para que siga Sonora”, expresó Claudia Pavlovich.