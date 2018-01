En la construcción y modernización de autopistas y carreteras federales se han invertido, a poco menos de un año de que concluya el sexenio, aproximadamente 150,000 millones de pesos, informó el presidente de la República Enrique Peña Nieto.

“Con esta ampliación, con esta obra que hoy inauguramos, prácticamente hemos entregado ya, en lo que va de esta administración, 39 autopistas, con una extensión de más de 2,400 kilómetros y una inversión que ha demandado casi 150,000 millones de pesos, tanto en lo que ha sido construcción como modernización de estas autopistas. Y, de igual manera, 76 carreteras federales, que tienen una longitud de más de 3,000 kilómetros, que se han ampliado o que se han construido”, refirió.

Durante el acto de entrega formal de la ampliación de la autopista Arco Norte, tramo Atlacomulco-Jilotepec, en el Estado de México, Peña Nieto aseguró que su gobierno va “en ruta de cumplir los proyectos de infraestructura carretera” que se comprometió a realizar: 52 autopistas y 80 carreteras federales.

“Esa es la infraestructura carretera que se viene realizando, que no tiene precedente. No ha habido otro momento en la historia reciente del país, y no se diga más antes, donde se haya construido tanta infraestructura carretera como la que se ha realizado en esta administración para beneficio de los mexicanos”, mencionó el presidente de la República.

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que al finalizar el sexenio en el sector a su cargo se habrán invertido 1.6 billones de pesos.

Sin duda, dijo, en la administración peñista se instrumenta “el programa más relevante y ambicioso que haya desarrollado la SCT en toda su historia”.

En lo que resta del sexenio, aseguró se seguirá trabajando con determinación para concluir en toda su extensión el Programa Nacional de Infraestructura, lo que implica la terminación en los próximos meses de 13 autopistas más en el país y cuatro carreteras, así como de 19 libramientos más para lograr 56.

“Así como los trenes México-Toluca, el de Guadalajara, la primera etapa del nuevo Puerto de Veracruz y las obras comprometidas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y, desde luego, seguir avanzando en esto, que es un beneficio y un gran legado del gobierno de la República, del señor presidente para todos los mexicanos, que son las acciones derivadas de la reforma de telecomunicaciones”, sostuvo.

En su turno, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, destacó que durante la última década se ha construido la infraestructura en comunicaciones más robusta de México.

“Los cuatro ejes carreteros que conectan a la capital con el norte y el occidente y sureste del estado, pasan por suelo mexiquense, y a partir de hoy estarán entrelazados entre sí”, expuso el gobernador del Estado de México.

