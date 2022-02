Puebla, Pue. Los 1,000 departamentos que se construirán en la zona del Centro Histórico y que costarán entre 1 y 2 millones de pesos están dentro “de lo más económico del mercado de media y alta gama”, sostuvo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Ariosto Goytortua López, presidente del organismo, comentó que en comparación a otras ciudades que están densificando sus zonas centro, en el caso de Puebla, se analizaron las opciones de tipo de vivienda, “que no fuera cara y accesible para familias de clase media y alta”.

Comentó que familias con créditos limitados a través del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tienen opciones de casas que también se harán en la periferia del centro, las cuales costarán entre 500,000 y 700,000 pesos, por lo cual forman parte de la oferta vertical que se proyecta por los próximos tres años.

El dirigente dejó en claro que no se da preferencia a ciertos sectores de la población, sino más bien es darle utilidad a las tierras disponibles para construir y que sea redituable para los desarrolladores.

Indicó que los desarrolladores se han ajustado a las condiciones de la zona del centro para rescatar inmuebles y hacer departamentos con las dimensiones requeridas para ofrecer vivienda digna así como construir nuevos complejos residenciales.

“El primer paso para repoblar el centro ya se dio, ahora corresponde al propio mercado responder y eso lo esperamos ver a lo largo del año, porque también se irá construyendo en ese tiempo lo nuevo en oferta vertical, lo cual dará un atractivo a la zona que estaba siendo abandonada por el comercio”, comentó.

Goytortua López destacó que este proyecto volverá a darle un aumento a la plusvalía de la zona, lo cual beneficia a negocios y a quienes habitan por generaciones en esta parte de la ciudad.

Comercialización de vivienda

Puntualizó que no será la única oferta, pero todo depende de que se venda a 100% en los próximos tres años, ya que no pueden construir si no ven avances en la comercialización de lo ofertado.

El dirigente de la Canadevi local afirmó que sí habrá quienes puedan adquirir las propiedades con valor superior al millón de pesos, incluso juntar créditos para acceder a un departamento, sobre todo en el caso si las parejas trabajan y tienen Infonavit.

Mencionó que el ayuntamiento de Puebla será vigilante de que la oferta generada sea la correcta porque fue un compromiso de los desarrolladores para aceptar ser parte del proyecto de repoblamiento que llevaba más de nueve años tratando de realizarse, pero no se encontraban coincidencias entre empresarios y autoridades.

