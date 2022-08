Canadevi Puebla, con déficit en oferta de vivienda social

Puebla, Pue. En el municipio de Puebla el déficit de vivienda social afecta a 180,000 personas aproximadamente, quienes tienen créditos, pero no les alcanza para acceder a inmuebles disponibles que cuestan entre 500,000 y 600,000 pesos, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Ariosto Goytortua López.



Explicó que se viene construyendo lo necesario, alrededor de 11,000 casas de interés social del total de 17,000 que se proyectan como meta al año en promedio, aunque no lo suficiente porque no hay terrenos disponibles, sobre todo en el centro de la Angelópolis.



El dirigente expuso que lo existente de tierra es ocupada por los desarrolladores para hacer cada vez más departamentos de tipo medio residencial y de lujo.



Comentó que este problema también se tiene en los municipios vecinos a la Angelópolis, como San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, los cuales están teniendo un crecimiento inmobiliario importante en los últimos cinco años por la construcción de fraccionamiento, donde las casas se ofertan arriba de 800,000 pesos y de lujo superior a 1 millón 200,000 pesos.



Indicó que las autoridades estatales deben considerar esta situación para integrar un banco de tierras para vivienda, tema en que llevan seis años insistiendo los desarrolladores, porque de lo contrario se puede agravar el déficit y el mercado también podría caer.

Falta subsidio

“Otro factor por el cual la gente no puede conseguir una casa accesible es por la falta de subsidios por parte del gobierno federal, provocando que mucha gente no alcance los puntos necesarios para comprar una casa”, ahondó.



Goytortua López dijo que las personas con créditos bajos no quieren irse a vivir a la periferia de la ciudad, porque implica más gastos, ya que también ha fallado la ampliación de servicios públicos, principalmente, el transporte público.



Consideró que si la oferta de vivienda se concentra en la de interés social, entonces los desarrolladores en colaboración con el gobierno estatal y federal deben trabajar en generar las condiciones para detonarla, “porque si no se volverá un lujo vivir sobre todo en la parte centro de la ciudad”.



“Al sector de bienes raíces también le preocupa esta situación porque se tiene poca disponibilidad de casas económicas, pero están en la periferia de la ciudad, las cuales tardan entre seis y ocho meses en colocar, después de terminada la construcción”, puntualizó.



Indicó que al desarrollador y a la agencia inmobiliaria no les conviene tener sin vender las casas nuevas, incluso, la apuesta es colocarlas en preventa, pero si están lejos del centro de la ciudad se complica, aunque siempre habrá quien opte por adquirirla para dejar de pagar renta o dejar de vivir con algún familiar.



“Las casas usadas, específicamente departamentos en la zona centro, se vuelven a colocar, aunque con un costo que oscila entre los 500,000 y 600,000 pesos, precio que las familias están dispuestas a pagar y no irse tan lejos”, ahondó.



