Cancún, QR. La agencia de viajes en línea Expedia mantiene una demanda contra el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) por el pago de 650,000 dólares por servicios publicitarios para el Caribe mexicano brindados entre el 2018 y el 2019.

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, explicó a El Economista que no desconocen el adeudo y aunque la demanda está en curso, el pago no ha procedido pese a que el organismo cuenta con los recursos, debido a que Expedia no ha entregado el documento de finalización del procedimiento para que se deposite el importe requerido.

El funcionario aseguró que hace casi dos meses negociaron con la empresa estos términos de finalización del diferendo, pero la contraparte no ha entregado el documento por el que dan por finalizado el litigio.

“En efecto, se inició el procedimiento judicial para el cobro. Hace más de un mes que está el dinero para el pago, pero no se ha podido liquidar porque Expedia no ha hecho el procedimiento necesario, un retraso en el trámite que ellos tienen que hacer para dar por concluido el proceso legal”, dijo.

“El balón está en la cancha de Expedia. Para nosotros es un tema resuelto porque recibiendo nosotros el documento, se paga y ya”, añadió.

El adeudo que les reclama Expedia data de las campañas bipartitas que llevó a cabo el CPTQ desde el 2018, muy al inicio del propio Consejo y se extendieron durante el 2019.

Dichas campañas corren con recursos a partes iguales que aporta el CPTQ y otro porcentaje le corresponde la agencia Expedia. Los servicios contratados consistieron en publicidad digital del Caribe mexicano que se desplegaba mientras se realizaba una búsqueda a través de la página de Expedia.

Además de este adeudo, Flota Ocampo reconoció que el CPTQ al final de la gubernatura de Carlos Joaquín González tiene pasivos por alrededor de 600 millones de pesos con líneas aéreas, agencias publicitarias y otros proveedores diversos.

El monto de deuda es casi el total de los 630 millones de pesos de presupuesto anual que ejerció este 2022 el CPTQ, aunque Flota Ocampo reconoció que el adeudo llegó a ser de 900 millones de pesos, de los cuales al menos 300 millones se liquidaron este mismo año.

