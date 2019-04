La Gobernadora del Estado de Nuevo México, EU, Michelle Luján Grisham, firmó el proyecto de ley para instalar un nuevo campus de la New México State University en el estado de San Luis Potosí.

La decisión de instalar un campus de la New México State University en San Luis Potosí se debe al gran potencial que ofrece la entidad mexicana no sólo por su crecimiento industrial, comercial y de servicios, sino también por las garantías que ofrece en materia de seguridad, así como por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes, convirtiéndola en un gran atractivo de inversión y un punto estratégico para instalar instituciones de educación superior del más alto nivel y prestigio como lo es New México State University.

La derrama económica proyectada a 15 años para ese proyecto es de más de 7,000 millones de pesos y generará más de 1,300 empleos directos y casi 2,000 empleos indirectos.

De esta manera, se puede considerar que la instalación de esta nueva universidad es el proyecto de mayor impacto en la zona centro del país.

Todos los programas educativos que ofrecerá New México State University en su campus de San Luis Potosí incluirán la posibilidad de doble titulación y tendrán la convalidación de México y Estados Unidos para que sus egresados puedan ejercer en cualquiera de los dos países.

Este proyecto de ley, suscrito por la gobernadora el 4 de abril, fue aprobado a su vez ante el Senado de Nuevo México el pasado 26 de febrero y discutido por la Cámara de Reconciliación del propio Senado y posteriormente ante la Cámara de Representantes el 11 de marzo del año en curso, resolviendo con 64 votos a favor y tres en contra.

El enfoque de dicha universidad está centrado en atender estudiantes de cualquier parte del mundo, tal y como lo hace actualmente en sus instalaciones en el estado de Nuevo México.