La capital del país para finales de septiembre podría contar un nueva ley que regule el desarrollo urbano, en donde se garantice la mejora en movilidad, distribución de agua y usos de suelo adecuados.

Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo del Congreso local, reconoció que la semana pasada se venció el plazo para aprobar la Ley de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México y esto fue debido a que se necesitan incluir a más miembros de la sociedad civil.

Después de la conferencia de prensa sobre construcciones inmobiliarias en la alcaldía Miguel Hidalgo, el legislador explicó que el hecho de no que no se publicará la ley la semana pasada, como indica la Constitución local, no incurre en algún desacato legislativo pero en este mes debe quedar la normativa.

De igual forma, aseguró que en esta semana podría quedar el dictamen de la iniciativa donde se reúnen las propuestas que presentó el gobierno central de la capital y los legisladores locales.

“Lo que hicimos en la comisión es que juntamos las dos iniciativas que se presentaron. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa y nosotros otra, ambas son muy similares y las unimos, los dos nos enfocamos en que la urbe necesita un desarrollo de manera sustentable”, explicó.

Entre las prioridades que contempla la nueva ley están: desarrollar la ciudad de manera sustentable; cuidar el medio ambiente; ayudar con los problemas de movilidad; y aprovechar los usos de suelos para mejorar las actividades económicas.

Federico Doring aseguró que también están agregando lo que recomendó la Comisión de Derechos Humanos, sobre que se cuente con seguridad jurídica para los ciudadanos y los desarrolladores inmobiliarios.

“Hoy día, la planeación solamente se ve en términos de concreto y ladrillo, con esta ley se obliga a que se vea por medio de criterios medioambientales, obligará a planear de manera sustentable”, dijo.

Enunció que con la nueva legislación la capital del país contará con un instituto de planeación y también habrá más criterios generales para elaborar programas para reglamento territorial y demarcaciones.

“Con esto se podrán aplicar varias mejoras en materia de distribución del agua, del transporte público y la construcción de inmuebles (...)”, sostuvo el diputado local.

Reuniones

El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del congreso local explicó que para emitir el dictamen de la iniciativa tiene que reunirse con miembros del gobierno de Sheinbaum Pardo.

“Nos vamos a reunir con el director del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre y también con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas”, aseguró.

En ese sentido, reiteró que después del informe de gobierno de Sheinbaum Pardo ante el Congreso local (que será el 17 de septiembre), se verían los ajustes finales y de inmediato quedaría lista la nueva ley.

Además de esto, detalló el legislador, se debe conocer la opinión de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios por el amparo que presentaron para no aprobar la ley.

Hace unas semanas, vecinos de la alcaldía de Xochimilco presentaron un amparo para que no se aprobara el dictamen de la iniciativa ni la ley de desarrollo, esto debido a que no fueron consultados en calidad de Pueblos y Barrios originarios.