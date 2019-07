El ajuste a la tarifa en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y Macrobús a 9.50 pesos permitirá que mejoren los servicios del transporte público de la ciudad y que el Siteur no colapse financieramente, ya que está operando en números rojos, afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Bajo el principio de una transformación real del transporte público en un servicio de calidad y no en un negocio que solapó corruptelas y abusos de gobiernos pasados, el gobierno de Jalisco dio cumplimiento a un ajuste ya aprobado por la anterior administración de 9.50 pesos -únicamente- en la tarifa del Siteur y el Macrobús, y no de manera generalizada como se ha difundido, aclaró Alfaro Ramírez.

“No se vale engañar diciendo que subimos el costo de todo el transporte en general, la tarifa de 9.50 se aprobó antes de que nosotros fuéramos gobierno y se aprobó con criterios técnicos por el comité de validación en agosto del 2018, con la participación de universidades, sociedad civil y cámaras empresariales”, dijo el mandatario.

Enfatizó que esta tarifa (que con la entrada en operación del modelo ruta-empresa) solo podrán aplicarla los transportistas que demuestren su compromiso con la calidad del servicio; la calidad no es negociable y añadió, se vigilará que este principio se cumpla.

El tema de la tarifa es parte central de la reestructuración del transporte ya que, en administraciones anteriores, el precio congelado resultó en el deterioro de la calidad del transporte, asimismo, el recurso recaudado era utilizado en la compra de camiones y sistemas de prepago, sin tener el sustento financiero, expresó el gobernador.

El mandatario estatal explicó que el ajuste a la tarifa del transporte público se hará efectiva una vez que el concesionario haya cumplido con todos los requerimientos que establece el modelo ruta-empresa. Recordó que hace seis años, cuando se manifestó en contra de un incremento a la tarifa del transporte público y para lo cual consiguió un amparo, no se contaban con elementos que justificaran el alza del servicio.

“Vale la pena recordar que cuando nos pronunciamos ante esta alza y logramos el amparo, hace seis años, los precios del diésel eran 46% más bajos, los de las gasolinas 58% y el tren eléctrico pagaba menos de la mitad por la energía eléctrica, por eso no había motivos de pensar en un incremento. Seis años después el servicio sigue operando con la misma tarifa, aún y cuando el precio de los combustibles y todos los insumos para echar a andar las unidades se dispararon”, explicó.

Colapso financiero

El Ejecutivo estatal aclaró que, de no incrementar la tarifa, SITEUR colapsaría financieramente y el sistema terminaría por dejar de operar. Este sistema, aún con sus problemas, brinda un servicio de calidad, pero que ha ido cayendo en los últimos tiempos.

“Esta decisión no podía aplazarse, pero también soy consciente de la difícil situación económica en la que se encuentra la enorme mayoría de los usuarios. Por eso, en una decisión histórica, el sector privado, los sindicatos y el gobierno hicimos un pacto para mitigar el efecto del ajuste de la tarifa en el transporte”, expresó.

Asimismo, consideró que si se demanda un mejor servicio de transporte tiene que tener un costo adicional, pero que nunca permitiría cobrar más por un servicio que no mejora, advirtiendo que si no hay mejoras en la calidad, no habrá aumento.

Manifestaciones

Sobre los señalamientos de que se reprime el derecho a la manifestación, el mandatario jalisciense dijo que en Jalisco se respeta y se alienta el derecho de expresar libremente las ideas, siempre exigido del respeto a los derechos de quienes legítimamente disciernen con el gobierno.

“En Jalisco no se tolera el vandalismo y la violencia como forma de expresión política, no obstante, creo en el derecho de la gente a expresarse y en la obligación del gobierno de escuchar. Como ejemplo, basta decir que solamente en dos días se dieron tres manifestaciones sobre este tema sin ningún tipo de problema ni de obstáculos por parte del gobierno”, comentó.

