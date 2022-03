Monterrey, NL. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda está preocupado por la falta de agua y que es una demanda sentida de la población del estado, pero no consideró viable o factible que se pueda revivir el proyecto de traer agua del Río Pánuco.

Durante su conferencia matutina el ejecutivo federal expresó: “Pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua; es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsar la presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua”.

“Desde luego, es un proyecto que requiere recursos, nosotros vamos a ayudar, la federación va a ayudar, estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León”.

“Lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del (Río) Pánuco pueda revivir, o sea, ya sería muy difícil; sólo para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil, la gente de La Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo gobierno del estado, los que estaban antes, aun siendo esta empresa muy influyente”, enfatizó AMLO.

Consideró que hablará con el mandatario estatal para ayudarlo porque sí hace falta el agua y es un compromiso que tiene su administración.

En contexto, el proyecto de Monterrey VI fue muy cuestionado, y su construcción fue cancelada por el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Un reportero le dijo al presidente de la República, que en una mañanera comentó que dentro de los negocios que se habían intentado hacer en el anterior sexenio de Enrique Peña Nieto y en posible contubernio con el ex gobernador Rodrigo Medina, estaba este proyecto Monterrey VI.

¿Usted apoya el proyecto Monterrey VI, presidente? le preguntó, a lo que AMLO respondió: “No, porque los estados —en el caso de San Luis Potosí, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas— no quieren que se utilice el agua del Río Pánuco, de la Huasteca, no quieren”.

“Ese es un proyecto que viene, en efecto, desde el sexenio anterior, que promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que habían”, dijo AMLO, en referencia a Grupo Higa.

En suma, el presidente expresó que es bueno que el gobernador de Nuevo León esté preocupado por la escasez de agua y dijo estar dispuesto a ponerse de acuerdo con él para ayudar, como ocurre en el caso de Jalisco y Guanajuato.

"Así como se cancela el proyecto del Zapotillo, o el proyecto original que significa llevar agua a León, ahora se está buscando una opción, una alternativa con el gobierno de Guanajuato, porque hace falta el agua. Entonces, en eso estamos”, concluyó el mandatario.