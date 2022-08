AMLO anuncia incorporación de Carlos Joaquín al gabinete federal

Cancún, QR. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la integración del Ejecutivo estatal de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al gabinete federal a partir de septiembre de este año, cuando concluya su periodo de gobierno.



“Sí va trabajar con nosotros Carlos Joaquín. Sí, ya va trabajar (aquí), nos va ayudar. En este caso y no sé todavía en qué situación van a quedar los demás, depende de cada quién, pero en el caso de Carlos Joaquín sí”, expuso el mandatario durante su conferencia matutina de este miércoles 24 de agosto.



Apenas el 20 de julio de este mismo año, López Obrador dijo que mantiene la posibilidad de invitar a que Joaquín González se integre a su gabinete, pues lo calificó como “un buen gobernador”.



“Es un buen gobernador, ha hecho buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno más adelante, todavía le faltan dos meses para entregar la gubernatura, entonces vamos a ver esa posibilidad”, expuso.



“Pero no se descarta, porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado, está llamado a participar. Eso es lo que puedo comentar”, añadió el mandatario.



Es por lo menos la tercera vez que el presidente menciona esta posibilidad. En noviembre del 2021, durante una visita a Cancún, comentó que buscaría a Carlos Joaquín para que lo ayude en el gobierno.



“Yo estoy muy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador Carlos Joaquín. Terminando su mandato vamos a hablar con él para convencerlo de que nos siga ayudando, si lo decide, porque es voluntario. Lo veremos en su momento”, dijo.



Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González respondió desde Cancún que aún no tiene ninguna invitación formal del presidente, pero que lo que a él le gusta es el área administrativa.



En las ocasiones previas, Joaquín González ha comentado que no ha recibido una oferta formal por parte del gobierno federal, por lo que no podía asegurar que ocupará un espacio en la administración del presidente López Obrador.



“Lo único que sé es lo que ha dicho el presidente en sus conferencias, pero no he tenido ninguna propuesta formal para ocupar un encargo en el gobierno federal”, dijo.



Extraoficialmente se ha dicho incluso que a partir de septiembre próximo Joaquín González podría ocupar la subsecretaría de Turismo o algún puesto directivo en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, incluso se ha mencionado que podría ser nombrado embajador.



Por su parte, Miguel Torruco Marqués, actual secretario de gobierno, fue cuestionado este miércoles 24 de agosto en Cancún sobre la posibilidad de que Carlos Joaquín ocupe la Secretaría a su cargo, ante lo cual dijo “nadie es inamovible”.



Al participar en la inauguración de un evento de la industria inmobiliaria, el funcionario federal fue abordado por los medios de comunicación apenas unos minutos después del anuncio que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional sobre sumar al mandatario Carlos Joaquín, a su gabinete.



Torruco Marqués afirmó que dependerá de la decisión que tome el presidente, al tiempo en que aseguró que trabajará hasta el último minuto para sacar adelante diversos proyectos de la dependencia federal.



