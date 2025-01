Al menos 120 negocios quieren regresar al Centro Histórico de Puebla

Puebla, Pue. Al menos 120 negocios retornarán entre marzo y junio próximo al Centro Histórico de Puebla, los cuales habían salido de la zona para probar suerte en los centros comerciales entre tres y siete años; estos negocios generan 380 empleos directos.

Lo anterior dio a conocer, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, quien destacó que el reordenamiento del comercio informal de la zona volvió a atraer a los comercios.

Se trata de tiendas de ropa, cafeterías y restaurantes, entre los que regresan para recuperar su mercado, el cual cayó 40% al irse a plazas comerciales.

Ayala Vázquez indicó que los comerciantes consideraron regresar al centro tras ver más actividad en ventas, producto de que también mejoró la seguridad pública.

“Los negocios que se fueron del Centro Histórico fue porque vieron una invasión de vendedores ambulantes, lo que hacía imposible abrir cortinas, porque prácticamente se instalaban los puestos afuera de los locales”, contó.

Mejores oportunidades

En esta segunda etapa, dijo, los comerciantes regresan porque ven mejores oportunidades y que a sus clientes conviene, porque se tenían que ir al sur de la ciudad para comprarles, lo que complicaba el traslado.

Dijo que la decisión no fue fácil para sus socios, quienes a pesar de irse no dejaron de ser parte de la organización, aunque no con la misma posición en participar de las decisiones.

El dirigente refirió que la decisión de los negocios no fue fácil, ya que unos analizaron regresar desde el principio del 2024 y otros desde el 2023, pero había que esperar al cambio de gobierno municipal.

Del retorno, comentó, será paulatino, ya que deben ponerse de acuerdo con quienes hicieron contratos en las plazas comerciales para ocupar los depósitos de las rentas.

Recordó que también las ventas de esos negocios no fueron las esperadas, ya que bajaron porque sus clientes no querían cruzar hasta el otro lado de la ciudad para comprar o consumir.

Mencionó que algunos negocios tienen más de 10 años de antigüedad, por lo que estaban acreditados con sus clientes, pero el factor distancia mermó las ventas.

Reconoció que la seguridad fue otra de las razones al bajar robos a comercios, porque había calles donde al menos una vez por semana había el hurto de mercancías.

Destacó que al tenerse rondines constantes de policías y que es más notorio con el cambio de ayuntamiento en octubre pasado, los comerciantes se convencieron de regresar al Centro Histórico de Puebla.