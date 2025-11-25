YPF buscará crudo con ENI en costas uruguayas

La petrolera estatal argentina YPF anunció este martes la firma de un acuerdo con la italiana ENI para explorar conjuntamente el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 km de la costa de Uruguay.

Con una extensión aproximada de 17,000 km² y una profundidad máxima de 4,100 metros, este bloque se encuentra en una zona considerada “estratégica por su potencial geológico”, según la compañía. Como ha informado El Observador, estudios recientes señalan similitudes con la cuenca Orange, en Namibia, donde se han registrado importantes descubrimientos de petróleo.

“Ambas áreas compartieron estructuras tectónicas antes de la separación continental, lo que refuerza las expectativas sobre oportunidades en el Atlántico”, señaló un comunicado oficial. La asociación se estructuró bajo la modalidad farm-out, mediante la cual ENI Uruguay Ltd. adquiere 50% de participación en el bloque y asumirá su operación una vez finalizado el proceso.

“Este paso conjunto con ENI nos permite avanzar en la exploración offshore. Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, que participa en el evento Energía Summit 2025, organizado por El Observador en Montevideo.

“ENI es una de las mejores compañías del mundo en operaciones offshore; es la empresa que más rápido desarrolla proyectos cuando se producen descubrimientos en aguas profundas. Ese es el objetivo que tenemos. (...) Lo que haremos ahora es analizar la sísmica 3D de los 17.000 kilómetros cuadrados del bloque. Ese trabajo lo realizará ENI en Milán, y a fin de año decidiremos si perforamos o no el pozo. Personalmente, creo que la probabilidad de perforar el pozo es alta", añadió el ejecutivo.