Ven riesgo de desabasto de gas LP por tope de precios

El gas licuado de petróleo (LP) podría tener un periodo de desabasto en el centro del país en las próximas semanas si la variación del precio final continúa con la tendencia actual en que no se ha respetado la fórmula de ajuste con los precios internacionales, aseguró Adrián Calcaneo, vicepresidente para Energía y Materias Primas de CMA Opis Dow Jones, a El Economista.

En entrevista tras su participación en el Congreso GLP 2024, el especialista explicó que por lo menos en lo que va de la presente administración, el precio final al consumidor ha aumentado a un ritmo menor al de referencia de la molécula en el mercado mayorista de Estados Unidos, Mont Belvieu, lo que semana tras semana ha ido reduciendo el margen de los distribuidores.

“Estamos hablando de que ya no hay margen. La mayoría de los distribuidores de gas LP en zonas específicas de pronto operan con pérdidas. Esto no puede durar mucho más sin que comencemos a ver que sencillamente no hay gas a la venta”, dijo el experto.

Particularmente entidades como Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí tienen rutas donde en las últimas semanas los distribuidores “se han comido” las pérdidas porque siguen operando si tienen proyecciones de que habrá ganancias en un periodo mayor.

“Si esto sigue, vamos a empezar a ver desabasto”, aseguró, “necesitamos ajustarnos a la fórmula y no lo hacemos, alguien se come el apoyo al consumidor hasta que ya no es soportable la operación y se deja de hacer”.

Entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, el precio al consumidor del gas LP según su fluctuación en el mercado spot que ha incrementado por el invierno y el alza del dólar frente al peso, debería haber aumentado en más de 6.5 pesos por litro, pero sólo ha subido 3.97 pesos por unidad. Para Adrián Calcáneo hay dos alternativas que se podrían aplicar de manera inmediata, si la liberación del precio que la semana pasada solicitó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) tarda en llevarse a cabo por el cambio de administración.

Las propuestas son ajustar las 145 regiones en que se divide el país para estimar precios. Por otra parte, aumentar el plazo de cambio en el precio final porque el ajuste semanal no permite una visión a un mayor horizonte.