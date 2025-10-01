Trump le pedirá a Xi Jinping que China compre soja de Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que planea presionar al líder chino Xi Jinping para que compre soja estadounidense cuando se reúnan, ya que los agricultores sufren el impacto de la guerra comercial entre ambos países.

"Los agricultores de soja de nuestro país están siendo perjudicados porque China, solo por razones de 'negociación', no está comprando", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Me reuniré con el presidente Xi, de China, en cuatro semanas, y la soja será un tema importante de discusión", agregó.

Trump dijo el mes pasado que se reuniría con Xi al margen de una cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre.

También dijo que viajaría a China el próximo año.

Washington y Pekín protagonizan una guerra de aranceles desde principios de este año que les llevó a imponerse sobretasas escalonadas sobre sus exportaciones respectivas.

Aunque ambas partes han acordado reducir las tensiones, la tregua es precaria, con amenazas constantes.

Trump se muestra especialmente crítico con su predecesor Joe Biden por no hacer cumplir un acuerdo comercial anterior con Pekín, que él negoció, y que obligaba a Pekín a comprar determinadas cantidades de productos agropecuarios estadounidenses.

El mandatario republicano también reiteró este miércoles que estudia usar parte de los ingresos por los aranceles estadounidenses para ayudar a los agricultores.