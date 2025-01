Transforman comunidades con color y compromiso

La iniciativa Colorful Communities, liderada por PPG, es un programa global de responsabilidad social diseñado para proteger y embellecer las comunidades en las que la empresa opera. Este proyecto combina necesidades comunitarias, alianzas locales, productos de PPG y la participación de voluntarios, quienes juegan un papel clave en la transformación de espacios educativos y comunitarios.

Desde su creación en 2015, Colorful Communities ha dejado huella significativa en México, ejecutando más de 80 proyectos en 12 estados. Estas iniciativas no solo se limitan a la rehabilitación de escuelas, sino que también abordan necesidades cruciales de las comunidades, como la reconstrucción de viviendas, la entrega de becas y apoyo a mujeres víctimas de violencia. En la última década, se han beneficiado más de 64,000 familias en México, mientras que, a nivel global, el impacto alcanza a más de 8.2 millones de familias en 50 países.

Uno de los proyectos más destacados es New Paint for a New Start, que busca fomentar el bienestar social a través del color. En 2023, este programa se enfocó en tres comunidades mexicanas. En Querétaro, 1,924 estudiantes del Cobaq Plantel 10 se beneficiaron gracias al trabajo de 110 voluntarios y 1,544 litros de pintura. En Chimalhuacán, con apoyo de la Fundación EDUCA, 253 niños de preescolar vieron renovados sus espacios con 253 litros de pintura y la ayuda de 25 voluntarios. Finalmente, en Apodaca, Monterrey, también en colaboración con EDUCA, 325 estudiantes de la Escuela Primaria Profesora Dora Garza Garza se beneficiaron con 195 litros de pintura aplicados por 38 voluntarios.

Sin embargo, la implementación de estos proyectos no está exenta de desafíos. La logística para coordinar recursos, voluntarios y adaptaciones específicas según las condiciones locales es compleja. Desde gestionar la llegada de materiales hasta adecuar las técnicas de intervención, cada proyecto requiere una planificación meticulosa para garantizar su éxito.

En términos de impacto, los espacios renovados no solo mejoran las infraestructuras, sino también la calidad de vida de los beneficiarios, especialmente niños y jóvenes. Los ambientes seguros y coloridos fomentan el sentido de pertenencia, el orgullo comunitario y la motivación para el aprendizaje.