Top Employers 2025 reconoce a PepsiCo México como una de las mejores empresas para trabajar en el país

PepsiCo México, con más de 115 años de presencia en el país, se ha consolidado como un referente en la industria de consumo gracias a su amplio portafolio de marcas icónicas, como Sabritas, Gamesa y Quaker. Su destacada cultura organizacional la ha posicionado como un modelo en la implementación de buenas prácticas de recursos humanos, enfocadas en la excelencia, la transformación y el desarrollo integral de su talento.

Este compromiso con la gestión del capital humano ha sido reconocido por el Instituto Top Employer, que evalúa y destaca las mejores prácticas organizacionales. Este prestigioso reconocimiento, otorgado a PepsiCo México en 2025, resalta el alcance de una cultura organizacional cimentada en siete comportamientos clave que promueven prácticas sobresalientes en la gestión del talento.

Comportamientos clave para el éxito

PepsiCo México ha implementado los siguientes comportamientos que guían la gestión de su talento, cada uno de ellos diseñado para fomentar un entorno de trabajo positivo y productivo.

Actuar con integridad es un principio fundamental que invita a los colaboradores a hacer siempre lo correcto para el planeta, la compañía y las comunidades en las que está presente. Este enfoque ético promueve un sentido de responsabilidad social y ambiental en todos los niveles de la organización.

Expresar la opinión sin miedo es otro pilar que caracteriza la cultura de la empresa, al promover espacios de trabajo seguros y transparentes donde las opiniones más diversas sean escuchadas y valoradas. Este comportamiento fomenta la curiosidad y el aprendizaje constante, y alienta a los colaboradores a dar y recibir retroalimentación de manera efectiva.

Actuar como dueño invita a los colaboradores de la compañía a buscar de forma continua nuevas oportunidades de crecimiento y mejoras en cuanto a eficiencia, tomar riesgos calculados y alentar a otros a hacer lo mismo.

Celebrar el éxito es un principio que busca impulsar a los equipos para que desarrollen un ambiente positivo y solidario, al crear momentos de celebración y diversión, así como la relevancia de tomarse el tiempo para reconocer sus logros.

Enfocarse y hacer las cosas con rapidez destaca la importancia de enfocarse en lo que realmente importa, al mismo tiempo que se elimina, de manera decidida, deliberada y estratégica, lo que no es esencial.

Elevar el nivel de talento y diversidad es uno de los pilares más importantes de la compañía, pues se enfoca en contratar y retener al mejor talento al colocar a las personas adecuadas en los puestos correctos, gracias a una cultura de inclusión y diversidad.

El enfoque en el consumidor, finalmente, es prioritario en la estrategia de PepsiCo México, ya que promueve entre los colaboradores la importancia de la innovación constante, la creación de valor para los consumidores, así como la necesidad de basarse en datos para entender y anticipar sus necesidades.

Con estos siete comportamientos clave, PepsiCo México responde a un entorno en constante evolución, a la vez que mantiene una fuerte cultura organizacional que fomenta el talento y el compromiso colectivo. “Nos enfocamos en brindar un mejor servicio a nuestros consumidores, al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente y promovemos el crecimiento tanto de nuestros colaboradores como de las comunidades donde tenemos presencia”, mencionó Carlos Quintana, vicepresidente de Recursos Humanos de PepsiCo Alimentos México.

La empresa ha implementado además otras iniciativas que no sólo enriquecen su ambiente laboral, sino que impulsan la innovación y refuerzan su compromiso con una sociedad más equitativa. Entre las estrategias clave se encuentran los comités internos que promueven valores de equidad e inclusión, diseñados para crear un espacio de trabajo donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar.

Algunos de estos comités internos son Emotion, que promueve la equidad de género; EQUAL, dirigido a la comunidad LGBTQ+ y aliados; Capacidades, que impulsa la inclusión de personas con discapacidad; Raíces, enfocado en la igualdad de oportunidades para diversos contextos culturales, y Across Gen, que fomenta la integración de las generaciones en el entorno laboral.

Asimismo, PepsiCo impulsa oportunidades para el talento joven, con el objetivo de brindar a estudiantes universitarios y recién egresados la posibilidad de emprender una carrera profesional exitosa en una compañía global. Ejemplo de ello son los programas First Gen y Next Gen. El primero, dirigido a estudiantes que estén a un año de finalizar sus estudios, ofrece becas dentro de PepsiCo México. Por su parte, Next Gen, creado en 2014, está destinado a aquellos que no tengan más de tres años de haber egresado. Desde su implementación, ambos programas han atraído a más de 10 000 participantes de todos los rincones del país, con lo cual se han consolidado como una plataforma clave para la atracción y el desarrollo de talento en la empresa.

Por otro lado, PepsiCo pone a disposición de todos sus colaboradores el programa Vive Saludable, compuesto por herramientas innovadoras enfocadas en el cuidado de la salud mental, física y emocional de los colaboradores. El programa brinda servicios que promueven el autocuidado y dan herramientas, acompañados de profesionales. Entre ellos, Línea de Bienestar, disponible las 24 horas, los 365 días del año, para que los colaboradores y sus familiares directos reciban atención psicológica, así como asesoría legal y financiera. Este servicio es confidencial, así como una herramienta fundamental para abordar problemas como ansiedad, depresión y estrés laboral.

Con este reconocimiento como Top Employer 2025, PepsiCo México continúa demostrando que el éxito empresarial no se mide únicamente con base en el crecimiento económico, sino también por el efecto positivo en su gente y las comunidades donde tiene presencia.

Conoce más en PepsiCo.com.mx

https://www.pepsico.com.mx/nuestro-impacto/diversidad/pepsico-life