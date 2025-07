En la columna pasada hablamos del éxodo financiero. De ese movimiento silencioso, pero creciente, en el que millones de personas cruzan el desierto de la exclusión, la deuda, el miedo y la escasez; en busca de algo distinto. Hoy, quiero hablarte del lugar al que aspiramos llegar: la tierra prometida.

Pero no me refiero a un sitio físico, ni a una cuenta bancaria llena, ni a un retiro anticipado con piña colada en mano. La tierra prometida no es un destino: es una conciencia. Es el espacio interno y colectivo donde el dinero deja de ser un problema, una carga, un monstruo invisible. Donde cada persona puede mirar su economía con responsabilidad, con paz, con propósito. Donde la abundancia no es culpa ni casualidad, sino una consecuencia natural de alinear mente, corazón y acción.

¿Cómo se ve la tierra prometida?

Es un mundo en el que enseñamos a nuestros hijos lo que no nos enseñaron a nosotros: a hablar con el dinero, a no temerle, a no idolatrarlo. Es una comunidad donde las deudas se enfrentan con verdad y no se esconden bajo la alfombra emocional.

Es un mercado donde la confianza vale más que la especulación y donde las plataformas respetan lo que prometen. Es el lugar donde el rendimiento y la espiritualidad no se contradicen: se complementan.

La tierra prometida es un sitio en el que entendemos que la prosperidad no es un premio para unos pocos, sino una posibilidad para todos los que se deciden a trabajar en su interior, transformar sus creencias y activar sus talentos.

¿Quiénes habitan esta tierra?

Personas comunes con sueños extraordinarios. Hombres y mujeres que no se quedaron esperando que algo cambiara afuera, sino que empezaron por dentro. Está conformado por jóvenes que ya no quieren repetir los errores financieros de sus padres, adultos que decidieron aprender –aunque nadie les enseñó–, y líderes que dejaron de competir por riqueza y comenzaron a colaborar para multiplicarla.

¿Cómo llegamos ahí?

No se llega en caravana ni en caballo blanco.

Se llega educándose.

Se llega haciendo las paces con el dinero.

Se llega transformando el juicio en conciencia, la ignorancia en claridad y la queja en acción.

Y cuando uno llega, jamás lo haces solo porque inspiras, multiplicas e impactas a los demás.

Porque la tierra prometida no es un milagro.

Es una decisión.

Es un nuevo pacto.

Es un lugar que construimos juntos.

Nos vemos ahí.

Por Dante Eludier Vargas Caro.