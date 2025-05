Subsecretario de Economía se reúne con directivos de Mazda, Nissan, Toyota y Honda

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, se reunió con directivos de Mazda, Nissan, Toyota y Honda en Tokio, Japón.

Estas reuniones formaron parte de una visita de trabajo a esa ciudad del 17 al 19 de mayo y en el contexto de negociaciones entre México y Estados Unidos para tratar “descuentos” que hará la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a los nuevos aranceles automotrices.

Trump autorizó la imposición de un arancel de 25% a las importaciones de autos desde todo el mundo a Estados Unidos a partir del 3 de abril.

Además, a principios de mayo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), informó que una exención del arancel de 25% a las autopartes de México y Canadá es temporal, por 90 días.

Desde el 3 de mayo de 2025, la nueva tarifa de 25% entró en vigor para las importaciones estadounidenses de estos productos originarios desde todo el mundo.

“(Gutiérrez) se encontró con las cuatro principales armadoras de autos japonesas que son Mazda, Nissan, Toyota y Honda, las cuales cuentan con producción de automóviles en nuestro país, y exportan alrededor de 900,000 unidades al año, representando más del 30% de nuestros envíos de autos”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Estos encuentros ocurrieron luego de que la semana pasada Nissan reportó pérdidas anuales de 4,500 millones de dólares y anunció un plan para recortar el 15% de su plantilla, en un balance en el que advirtió sobre el posible impacto de los aranceles de Estados Unidos.

También la semana pasada, Bloomberg informó que Nissan planea cerrar dos fábricas en Japón, así como instalaciones en otros cuatro países, como parte de su proceso de reestructuración y reducción de costos. La agencia difundió esto basándose en notas del periódico Yomiuri y otros medios de comunicación, quienes a su vez citaron fuentes no identificadas.

Al respecto Nissan aclaró que estas noticias son especulativas y no se basan en ninguna información oficial de la compañía.

“Hemos anunciado oficialmente consolidar la producción de las camionetas Nissan Frontier/Nissan Navara, actualmente dividida entre México y Argentina, en un solo HUB de producción en la región, centralizado en la planta de CIVAC en Morelos, México. En marzo, anunciamos que el Grupo Renault sería propietario del 100% de Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL), mediante la adquisición del 51% de las acciones que actualmente posee Nissan”, dijo Nissan en un comunicado de prensa.

Agregó: “En este momento, no haremos más comentarios sobre este asunto. Seguimos centrados en nuestras operaciones y en la dedicación de nuestra plantilla, que es el motor de nuestro éxito. Estamos comprometidos a mantener la transparencia con nuestros grupos de interés y comunicaremos cualquier actualización relevante según sea necesario”.

En Tokio, Gutiérrez sostuvo siete encuentros de alto nivel. En compañía de la embajadora Melba Pría, llevó a cabo una extensa agenda con actores clave del ámbito gubernamental y empresarial.

En materia gubernamental, sostuvo reuniones con Takeshi Akahori, viceministro de Asuntos Exteriores y con Takehiko Matsuo, viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).

Uno de los objetivos de la comisión fue impulsar la diversificación de los insumos tecnológicos en nuestras cadenas de valor y mostrar la oportunidad comercial que México tiene gracias al acceso a los mercados norteamericanos.

Foto: @SE_mx

Con este propósito, el subsecretario se reunió con Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Japan External Trade Organization (JETRO).

Finalmente, se encontró con empresas japonesas de los sectores de electrónica y autopartes tales como Denso Corporation, TACHI-S CO., Yazaki Corporation, Astemo, Ltd., Mitsubishi, NEC Corporation, OMRON Corporation, Sumitomo, y Daikin Industries, Ltd.