Sheinbaum descarta guerra arancelaria con Estados Unidos

Ante la amenaza del próximo presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un impuesto de 25% a los productos mexicanos que se exporten a EU, hasta que se resuelva el tema de la migración y el tráfico de fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en la llamada que tuvo con el magnate no se habló sobre el tema de manera directa, aunque negó que se avizore una guerra arancelaria.

“No hablamos, particularmente, del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés; y que, si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera (...) No va a haber potencial guerra arancelaria”, afirmó durante la conferencia presidencial de ayer.

Previamente, la titular del Ejecutivo divulgó una carta que envió al gobierno de EU en donde advierte que ante un arancel vendrá otro.

A su vez, la mandataria detalló que con Trump habló sobre la migración y le dijo que la caravana de migrantes, que en la actualidad se encuentra en el sureste mexicano, y que busca arribar a la frontera con Estados Unidos, no lo hará; aunado a que le comentó sobre los programas sociales y la colaboración con países como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Además, afirmó que “no hay ningún proyecto firme” para instalar una planta automotriz de China en México, un tema que ha despertado roces con Estados Unidos y Canadá.

Recordó que en su reciente encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en Brasil, en el marco de la cumbre del G20, expresó que México debe mantener relaciones con distintos países en áreas como la cultura y la economía.

Sin embargo, la mandataria puntualizó que, aunque México mantiene una relación cordial con China, la prioridad de su administración continúa siendo fortalecer los lazos con los países con los que tiene acuerdos comerciales formales, particularmente con Estados Unidos y Canadá, como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump debe reconsiderar aranceles: Biden

Por otro lado, el presidente Joe Biden pidió este jueves que no se dañe la relación de Estados Unidos con sus socios México y Canadá, luego de que Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a países esos cuando llegue a la Casa Blanca en enero.

"La última cosa que necesitamos hacer es comenzar a arruinar esas relaciones", dijo Biden a reporteros cuando le preguntaron sobre los aviones arancelarios de Trump.

"Es contraproductor", estimó el presidente saliente.

Biden dijo que espera que Trump "reconsidere" el proyecto cuando asuma la presidencia a fines de enero.

El futuro mandatario amenazó el lunes pasado con imponer derechos aduaneros de 25% sobre todas las mercancías que México exporta a Estados Unidos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene los flujos de migrantes irregulares y el tráfico de drogas por la frontera común.

La advertencia también incluyó a Canadá, el tercer socio del acuerdo de libre comercio norteamericano T-MEC.