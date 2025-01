Seven & I Holdings analizará ofertas de adquisición en reunión de mayo, mientras avanza en su reestructura

Seven & I Holdings Co., la empresa matriz de las tiendas 7-Eleven, aún no ha tomado una decisión sobre las propuestas de adquisición presentadas por la firma canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT) y la familia fundadora, pero podría concretar su resolución final durante la reunión anual de accionistas, programada para el 20 de mayo."

"Como escenario, estamos trabajando hacia la reunión general de accionistas en mayo mientras pensamos en cuál es la mejor manera de aumentar más el valor corporativo y el de los accionistas", dijo el director ejecutivo Yoshimichi Maruyama citado por el sitio de noticias Nippon.

Agregó que este jueves, el director ejecutivo de la compañía japonesa que opera las tiendas de conveniencia 7-Eleven a nivel global, dijo que todavía “falta información relevante” para tomar una decisión.

El pasado 19 de agosto, ACT, dueña de las tiendas Circle K, anunció públicamente su propuesta preliminar no vinculante para adquirir todas las acciones en circulación de Seven & i por 14.86 dólares estadounidenses por unidad.

Pero en septiembre, Seven & I Holdings, dueño de 7-Eleven, rechazó la oferta de compra no vinculante de la canadiense, argumentando que subestima el valor de la compañía y no consideraba los temas regulatorios de la operación.

En un comunicado de octubre, Seven & I confirmó haber recibido una propuesta revisada de ACT y dijo que mantendrá la confidencialidad de las conversaciones. Para contrarrestar la oferta, la familia fundadora también presentó una propuesta de compra.

Avanza con su reestructura

Al reportar sus resultados financieros del tercer trimestre del 2024 (finalizado en noviembre pasado), la administración de Seven & i Holdings Co. anunció que avanza en su reestructura de sus negocios y activos, tal como lo anunció en octubre del año pasado.

“Grupo Seven & I aspira a ser un grupo minorista de clase mundial centrado en la alimentación, que lidera la innovación minorista a través de estrategias de crecimiento global enfocadas en el negocio de 7-Eleven y la utilización proactiva de la tecnología", expuso en el aviso sobre la reestructura organizativa.

Bajo este proceso de reestructuración, que se completará en febrero de 2025, York Holdings (York HD) se convertirá en la empresa matriz intermedia de los negocios de supermercados, tiendas especializadas y otros segmentos de negocios que componen el Grupo.

Según la dueña de las tiendas Seven 7, la reorganización se llevará a cabo en tres etapas que finalizarán con la consolidación de un total de 31 empresas bajo el control de York HD. De estas, 24 serán subsidiarias consolidadas y siete estarán bajo el método de participación accionaria.

Además, se contempla la posibilidad de llevar a cabo una Oferta Pública Inicial (IPO) para listar las acciones de York HD en el mercado de valores. En caso de que se concrete este movimiento, Seven & I Holdings podría seguir siendo el accionista mayoritario o mantener un control significativo.

Como parte de este plan, Seven & I Holdings tiene la intención de cambiar su nombre a 7-Eleven Corporation para concentrarse exclusivamente en su negocio de tiendas de conveniencia.