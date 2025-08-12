Seguro de viajero: protege tu salud, tu equipaje y tus planes este verano con Chubb

El interés por los viajes internacionales ha recuperado la fuerza previa a la pandemia, impulsado por la reactivación del turismo global. Para quienes viajan en julio y agosto, es clave asegurar cada aspecto del viaje.

En este contexto, Chubb ofrece uno de los seguros de viajero más completos, diseñado para respaldarte ante imprevistos como enfermedades, cancelaciones o pérdida de equipaje.

Si estás organizando unas vacaciones, una escapada romántica o un viaje de negocios, Chubb presenta una propuesta sólida y confiable. Su cobertura internacional, asistencia 24/7 y opciones para distintos perfiles de viajero hacen de esta compañía una alternativa robusta frente a emergencias.

¿Por qué Chubb es líder en seguros para viajes al extranjero?

Compañía global con presencia en más de 54 países, incluido México.

Amplia red de centros médicos y hospitales asociados en todo el mundo.

Cobertura sin deducibles en eventos como cancelaciones, interrupciones, emergencias médicas y pérdida de equipaje.

Asistencia y orientación en español, disponible las 24 horas, incluso durante emergencias políticas o condiciones meteorológicas adversas.

Planes adaptados para distintos tipos de viaje

Cobertura médica internacional

Contar con un seguro con cobertura médica en el extranjero es esencial, sobre todo al viajar a países con servicios médicos costosos. En destinos como Estados Unidos, una hospitalización puede superar los USD 25,000 por día.

Chubb ofrece planes con gastos médicos por accidente o enfermedad sin deducible, además de repatriación médica y hospitalización.

Cobertura amplia de viaje

Un seguro completo debe brindar protección más allá de lo médico. Chubb incluye:

Reembolso por cancelación o interrupción del viaje.

Protección ante pérdida o retraso de equipaje.

Seguro de responsabilidad civil.

Gastos por demora de viaje

Traslados sanitarios

Este enfoque integral te protege frente a los principales riesgos de los viajeros en temporada alta.

5 razones claras para elegir Chubb este verano

Asistencia 24/7 en español ante cualquier emergencia médica o situación imprevista. Cobertura completa sin deducibles por para cancelaciones, pérdida de equipaje o interrupciones de viaje Red internacional de médicos, hospitales y asistencia legal. Planes flexibles diseñados para distintos tipos de viaje. Respaldo de una compañía global con trayectoria y solidez financiera.

¿Cuánto cuesta un seguro de viaje?

El costo del seguro de viaje puede ser tan accesible como USD 6 por día, dependiendo del plan, destino y duración. Chubb se destaca por su buena relación calidad-precio, con coberturas sin deducible y asistencia global inmediata.

¿Qué tiene el mejor seguro de viaje?

Un buen seguro debe ofrecer:

Red médica internacional confiable.

Asistencia 24/7 en tu idioma.

Pólizas sin deducibles ocultos.

Flexibilidad según tipo de viaje.

Respaldo financiero global.

Chubb cumple con estos puntos, respaldado por su presencia internacional y políticas claras.

¿Cómo contratar el seguro?

Puedes contratar el seguro de viajero Chubb en línea o con agencias de viaje. Para hacerlo:

Define el perfil del viaje: personal, en pareja o con dependientes. Elige la duración y destino. Revisa límites de cobertura. Asegúrate de que incluya asistencia sin deducible y los servicios que necesitas.

El proceso es ágil y digital, con acceso a asistencia desde el inicio del viaje.

Preguntas Frecuentes

¿Es obligatorio un seguro para viajar a EE. UU.?

No es obligatorio, pero la atención médica es muy costosa. Chubb brinda tranquilidad ante ese riesgo.

¿Qué cubre si pierdo el equipaje?

Según el plan que hayas contratado cubren pérdida, robo o retraso de equipaje con reembolsos según lo contratado.

¿Puedo contratar un seguro para mis padres mayores?

Sí, pero cada persona debe contratar su póliza individual. Chubb ofrece opciones para mayores de hasta 69 años.

¿Cómo contacto con asistencia médica o legal durante el viaje?

Chubb ofrece líneas telefónicas y WhatsApp en español, disponibles 24/7.

En un escenario donde los viajes internacionales se han intensificado y los imprevistos son reales, elegir un seguro de viajero completo es esencial. Chubb se posiciona como la opción más confiable y adaptable, con coberturas sólidas, atención en español y planes para distintos tipos de viaje. Es una solución integral para proteger lo que más importa: tu salud y tu tranquilidad.