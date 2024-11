Relación con EU será compleja, pero no trágica: Baker

México no puede quedarse con los “brazos cruzados” y debe estar preparado para imponer aranceles o alguna otra medida que condicione proyectos, en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump responda de manera agresiva al inicio de su mandato, dijo Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

El exnegociador del T-MEC dijo que imponer aranceles sería una acción de corto plazo, como en el pasado ya se aplicó, cuando Donald Trump se encontraba en su mandato -por primera ocasión en Estados Unidos-, y también existen otras estrategias que podría optar México para contrarrestar la política arancelaria del próximo presidente estadounidense, desde frenar proyectos de cooperación o condicionarlos.

En 2018, ante la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos, nuestro país aplicó aranceles a productos estadounidenses, incluyendo acero, aluminio, productos agrícolas y otros bienes, con tasas que oscilaron entre el 7% y el 25 por ciento.

No obstante, el especialista en comercio exterior advirtió que esta lucha no es la salida “óptima” para resolver las diferencias, porque el consumidor de América resultará afectado.

“No podemos ignorar lo que Donald Trump ha dicho, lo que Donald Trump anticipó o qué hará, hay que esperar a que llegue a la Casa Blanca y ver cómo actúa, pero yo creo que las señales están ahí. Yo creo que México tiene que prepararse para una relación, compleja, (pero) no tiene que ser trágica”, señaló Baker.

En entrevista a El Economista, el ex negociador mexicano del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá consideró que la realidad se va a imponer sobre las amenazas, donde la relación bilateral es más fuerte y estrechamente ligada.

Abundó que pudieran presentarse las visiones más exageradas o dramáticas que Trump ha puesto, como el cerrar la frontera, expulsar migrantes o terminar con el T-MEC, las cuales son opciones, pero a Estados Unidos también le pueden causar un gran impacto económico.

Juan Carlos Baker instó a los nuevos negociadores mexicanos a no tomar una actitud de “asumir que como ya una vez (Donald) Trump ya fue presidente y salimos adelante, eso te podría llevar a creer que ahora va a ser igual y no es así, es otro México, es otro Trump y es otro momento”.

La idea de que a través de cobrarnos mutuamente vamos a solucionar, esa no es la opción, porque se afectará al consumidor, “me queda claro que es una herramienta útil en el corto plazo, pero eso no, no puede quedarse así”, apuntó. México es uno de los países más abierto al comercio internacional y la opción es diversificar al mundo.

“Me parece que lo que tenemos que hacer es decidir estratégicamente en qué áreas vamos a cooperar con Estados Unidos, en qué áreas México decide que va a ir solo y en qué áreas podemos estar abierto a la cooperación con otros países incluyendo China”, resumió el también fundador del despacho Ansley.

Por su parte, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, informó que “nos reuniremos con las autoridades gubernamentales correspondientes, para plantear estrategias, objetivos y líneas de acción”.