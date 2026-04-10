Registro de patrones ante el IMSS cayó 2.7% en marzo

Durante marzo del 2026 el número de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se contrajo 2.7% de forma interanual a un millón 20,270. Esto significó también una variación mensual negativa de 1,726 registros, lo que equivale a un decrecimiento de -0.2 por ciento.

De acuerdo con el IMSS, la reducción en el cómputo de patrones “se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.

Esto quiere decir que el IMSS implementa medidas de fiscalización que derivan en la identificación de registros patronales irregulares, sobre todo asociados a personas físicas.

La reducción de registros patronales no se asocia necesariamente con la destrucción de puestos de trabajo.

De acuerdo con el IMSS, la reducción en los registros patronales no significa que haya menos empleo ni menos actividad económica. En todo caso, apunta, se trata de ajustes administrativos, fusiones, término de obras o cambios regulatorios y fiscalización.

Cabe recordar que, de forma agregada, la creación de empleo formal tuvo un retroceso de 8.4% durante el primer trimestre del 2026 a 207,604.

Sin embargo, al descontar el empleo en plataformas (que empezó a computarse hasta julio del 2025), se observa un repunte de 14%, debido a que en el año se han perdido 51,000 empleos asociados a dicha modalidad.