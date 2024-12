Reconocen a Banco Azteca por su innovación en los World Finance Innovation Awards 2024

Banco Azteca, líder en inclusión financiera y transformación digital en México, ha sido galardonado con el prestigioso reconocimiento Most Innovative Company in the Banking Industry 2024 por el medio británico World Finance Magazine. Este premio, otorgado en el marco de los World Finance Innovation Awards 2024, destaca los avances innovadores del Banco en el sector de la banca minorista y su compromiso con la adopción de tecnologías que facilitan el acceso a servicios financieros para millones de personas.

Desde su fundación, como parte de Grupo Elektra, Banco Azteca ha proporcionado servicios financieros a más de 36 millones de personas, generando un impacto importante en comunidades históricamente desatendidas. A través de un enfoque especial en mujeres, migrantes, pequeños negocios y personas de bajos ingresos, el banco ha creado productos como: Cuentas de ahorro, préstamos personales y microcréditos. Este reconocimiento subraya la labor en la promoción de la inclusión financiera como un motor para el bienestar y la prosperidad económica de sus clientes y usuarios.

El jurado reconoció a la empresa por la integración tecnológica. Destacaron el uso de herramientas como BlinkID, que procesa millones de identificaciones (INE y pasaportes) al año, permitiendo la apertura de cuentas desde dispositivos móviles en cuestión de minutos; además del robustecimiento de su banca digital, que en 2023 alcanzó un récord de 705 millones de transacciones digitales.

"Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de innovar para servir mejor a nuestros usuarios y construir un México más libre y próspero. En Banco Azteca trabajamos cada día para acercar la banca digital y los servicios financieros a todos los sectores de la población, porque creemos que la inclusión financiera es clave para el desarrollo del país", señaló Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.

La empresa continúa el proceso de transformar la industria bancaria mediante la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, que optimizarán sus procesos operativos y ampliarán su portafolio de productos.

El premio será anunciado oficialmente en la edición de invierno 2024-2025 de World Finance Magazine, una publicación reconocida por destacar a las empresas más sobresalientes del ámbito financiero a nivel mundial.