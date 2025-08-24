Peonías chilenas buscan conquistar Brasil, Perú y México

Una flor estacional, delicada y de alta gama. Así describen a la peonía chilena las productoras agrupadas en la Asociación Gremial de Peonías del Valle Central, quienes celebran la apertura del mercado brasileño tras dos años de trabajo con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del país. La autorización fitosanitaria, publicada en mayo de este año, habilita por primera vez la exportación directa de la flor a Brasil, un destino en el que la logística aérea y la cercanía ofrecen una oportunidad para un producto altamente perecible.

A diferencia de otras especies florales más comunes, la peonía requiere al menos 500 horas de frío para desarrollarse. Es por eso que no puede cultivarse en países tropicales como Colombia y encuentra en el sur de Chile un ecosistema privilegiado.

“La peonía chilena es una flor de lujo capaz de competir con los cultivos en Europa. Además, producimos en contraestación, lo que nos permite llegar al hemisferio norte justo cuando ellos no tienen peonías”, explicó María Consuelo Callejas, presidenta del gremio.

En 2024, Chile exportó cerca de 11.5 millones de varas de peonías, por casi 18 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos.

El sector busca evitar la saturación del mercado norteamericano y ampliar su presencia internacional. Parte de esa estrategia incluye la mejora del producto.

Con Brasil ya habilitado, los esfuerzos se amplían a Perú y México, mercados que ya cuentan con protocolo fitosanitario. En ambos países, las directoras del gremio han realizado visitas técnicas y exploratorias para entender el terreno y abrir relaciones con posibles compradores.