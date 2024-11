Pedro Haces va seis años más al frente de la CATEM y promete no reelegirse de nuevo

El líder sindical Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Empleados de México (CATEM), quien se mantendrá seis años más al frente de la organización sindical, hizo un llamado a los gobernadores, legisladores y representantes sindicales a impulsar la modernidad sin distinción de colores.

En un magno evento, al que acudieron 3,500 asistentes, se llevó a cabo la toma de protesta del dirigente sindical quien fue reelecto por otro sexenio en la búsqueda, dijo, “de un sindicalismo propositivo que marcan los nuevos tiempos que hoy se están viviendo”. Cabe señalar que la CATEM tiene 12 años de existencia.

Al finalizar mi periodo en 2030, daré paso a las nuevas generaciones, no me reelegiré. No pretendo estar postrado en la silla hasta que Dios quiera”, dijo.

Como testigos de este nuevo periodo estuvieron presentes los gobernadores panistas: Mauricio Kuri González (Querétaro); Libia Denisse García Muñoz Ledo (Guanajuato); y Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, quienes respaldan, dijo Haces Barba, el llamado a la colaboración sin barreras ideológicas para llevar a México hacia la modernidad.

Impulsamos la modernidad junto con los gobernadores y sin distinción de colores; esa es la unidad nacional que México necesita”, enfatizó Haces Barba.

El líder sindical, también diputado de Morena, tuvo como testigos de su reelección a líderes políticos y empresariales, como Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo; Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit; Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados; Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; Plácido Morales Vázquez, procurador de la Defensa del Trabajo; y la Senadora Geovana Bañuelos, presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República.

El mensaje de Pedro Haces Barba dejó claro que el progreso de México requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores, trascendiendo las diferencias políticas para enfocarse en el bienestar de las familias mexicanas. “Cuando trabajamos juntos, sin importar los colores, es cuando realmente avanzamos como país”, subrayó.

Con su reelección, dijo Haces Barba, mantendrá un liderazgo que sirva como puente entre sectores políticos y sociales, “demostrando que la unidad nacional es el camino para transformar a México y fortalecer los derechos de los trabajadores. Este evento marcó un nuevo capítulo para CATEM, consolidándose como una organización que promueve el diálogo y la modernización laboral en el país”.

En representación del secretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), dijo que con la reforma laboral ahora tres de cada cuatro contratos colectivos de trabajo se dieron por terminados porque eran desconocidos por los trabajadores.

Además, (la reforma) ha permitido que 3 de 4 conflictos se resuelvan por la vía de convenio, desterrando así la industria del litigio.

“Estamos celebrando que en México ya no hay sindicatos sin representatividad. Los liderados por la CATEM garantizan la representatividad de esa organización y de sus trabajadores”, añadió Domínguez Marrufo.