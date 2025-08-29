Lectura 1:00 min
Nutrición consciente: claves para una alimentación equilibrada
En este episodio hablamos con Rafael Ponce, gerente senior de la unidad médica y científica de Nestlé Nutrición, sobre cómo una buena alimentación puede marcar la diferencia en cada etapa de la vida.
Desde la ciencia detrás del desarrollo de productos hasta los hábitos que realmente funcionan, abordamos los retos, mitos y oportunidades que existen en torno a la nutrición hoy.
Una charla indispensable para quienes buscan comer mejor y vivir con más conciencia. ¡No te lo pierdas!