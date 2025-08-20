Nutresa hace la mayor colocación empresarial en Colombia

Grupo Nutresa hará una reapertura de sus bonos internacionales: es la colocación empresarial más grande de la historia del país. Adelantó un proceso por 1,000 millones de dólares entre 2030 y 2035. El plazo será entre cinco y 10 años, con un monto nominal de 500 millones de dólares cada uno. Con este anuncio, la compañía sumó 3,000 millones de dólares en bonos, tras emitir 2,000 en mayo. La emisión se enlistará en la Bolsa de Valores de Singapur.

El grupo empresarial dijo que la reapertura de los bonos internacionales se hace en relación con la que se llevó a cabo en mayo de este año. "La demanda se situó en 3,200 millones de dólares y la emisión estará sujeta a las condiciones usuales para este tipo de operaciones", confirmó Nutresa sobre este nuevo anuncio de 1,000 millones de dólares.

Uno de los propósitos de esta movida dentro del mercado de valores es que los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar la deuda local en Colombia, y para propósitos corporativos generales.

Las subordinadas co-emisoras que hacen parte de la emisión son Alimentos Cárnicos, Comercial Nutresa, Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café, Productos Alimenticios Doria, Zenú, Novaventa, entre otros.

Las condiciones de esta emisión, de cinco a 10 años, cuenta con las compañías garantes como Tresmontes Lucchetti México S.A. de C.V. y Nutresa S.A. de C.V.

La tasa cupón será de 6,4% a cinco años y 7,4% a 10 años. La calificación para esta operación está en Baa3 estable y BB+ estable, dada por Moody’s y Fitch, respectivamente. Los fondos de la emisión se destinarán para el pago de acreencias locales por parte de Nutresa y "para otros propósitos corporativos generales".

Es importante recordar que la colocación de mayo fue a tasas de interés de 8% y 9% para cinco y 10 años, respectivamente. La operación contó con el respaldo de J.P. Morgan, BTG Pactual, Citi, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Fue una las transacciones más importantes de compañías de América Latina en dos años, desde la realizada por Pemex en México a inicios de 2023.

La semana pasada, Grupo Nutresa entregó los resultados financieros obtenidos entre abril y junio, periodo en el que reportó ingresos por $5.1 billones, cifra que superó los $4.4 billones facturados en el mismo periodo de 2024.

La compañía presidida por Jaime Gilinski tuvo una utilidad neta de $477,559 millones, que igualmente se tradujo en un aumento anualizado con respecto a la ganancia de $164,837 millones obtenida en el segundo trimestre del año pasado.

El conglomerado de alimentos ya había dado a conocer su desempeño consolidado para el primer semestre, con ventas por $10 billones que también superaron la facturación del mismo lapso de 2024, cuyo valor fue $8.7 billones. Además, para la primera mitad de este año la holding arrojó una utilidad de $718,811.