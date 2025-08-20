Minera SQM ajusta al alza su pronóstico de ventas

SQM, el mayor productor mundial de litio por valor de mercado, elevó su proyección de ventas para este año y mostró optimismo respecto a los precios tras reportar una caída de 28% en sus utilidades del segundo trimestre.

Las utilidades atribuibles antes de artículos especiales bajaron a 307.9 millones de dólares en el último trimestre, informó la firma en un comunicado. Sin embargo, el productor chileno de este metal clave para baterías avanza con su plan de expansión y señaló que los volúmenes de ventas de sus plantas locales crecerán 10% este año. También incrementó su proyección de ventas en sus operaciones en Australia.

El precio del litio se ha desplomado debido a un fuerte exceso de oferta global. Sin embargo, los recortes de producción en China han impulsado recientemente un repunte pero los precios siguen 80% por debajo de su nivel máximo. La compañía mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda global en torno a 17% este año.

“Las dinámicas recientes del mercado nos hacen creer que los precios del tercer trimestre podrían ser más altos que los del segundo trimestre”, dijo SQM en las láminas que acompañaron su informe de resultados.

Las acciones de la compañía alcanzaron este mes su nivel más alto en más de un año en línea con otros productores de litio, luego que una importante mina en China, operada por Contemporary Amperex Technology, suspendiera operaciones.

Con sede en Santiago, SQM —formalmente conocida como Sociedad Química y Minera de Chile SA— elevó su proyección de ventas en la división internacional a unas 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. No especificó cifras de volúmenes para precisar el aumento de 10% en su división chilena. SQM agregó que su refinería de Kwinana, una empresa conjunta en Australia, logró la primera producción comercial en julio.