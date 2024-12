México cancelará patentes de agentes aduanales por contrabando: Ebrard

México cancelará las patentes de los agentes aduanales involucrados en la importación ilegal de las mercancías confiscadas el jueves pasado en un operativo en la plaza de Izazaga 89, en la Ciudad de México, informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En ese operativo se obtuvieron 262,334 piezas con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos en mercancía asegurada, de acuerdo con estimaciones difundidas por la Secretaría de Economía.

En una conferencia de prensa, en la que participó con otros funcionarios federales y del gobierno de la Ciudad de México, Ebrard puso énfasis en la responsabilidad de los agentes aduanales en las importaciones de contrabando al país.

“En materia de aduanas, vamos a pedir la cancelación de la patente de las aduanas involucradas; ya tengo la lista, no la puedo dar a conocer ahora, pero no es nada más recoger la mercancía, sino ver cuál fue la aduana, la del agente aduanal, que hizo la gestión”, dijo Ebrard.

El agente aduanal no es un funcionario público, sino un integrante de la iniciativa privada que coadyuva con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el correcto pago de contribuciones y cuotas compensatorias.

“Sé que es una medida que no tiene precedentes, pero si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta, ¡pues, se acabó la fiesta!”, agregó Ebrard seguidamente.

El funcionario expuso que, como parte de lo que se ha llamado Operación Limpieza, el gobierno federal hará operativos contra el contrabando y la falsificación de productos en las 32 entidades del país, y que en todos los casos se destruirá las mercancías incautadas.

En particular, sobre el operativo en la plaza de Izazaga 89, Ebrard dijo que las primeras indagaciones muestran que los productos se importaron de cinco países de Asia: Bangladesh, China, Malasia, Vietnam e Indonesia.

“Entonces, vamos sobre las agencias aduanales involucradas conforme a las disposiciones de ley; involucrando a varias instituciones y autoridades correspondientes, lo haremos la semana que entra”, anticipó.

Ebrard hizo varios exhortos. A los arrendadores: “Aquí no se vale estar en la zona gris. Rento mi lugar a la delincuencia, pero yo no tengo responsabilidad. Eso ya no, si tú te metes, también compartes el costo”.

Al propietario de la plaza de Izazaga 89 se le mandará una notificación, vía la Fiscalìa, de que se le aplicará extinción de dominio, porque previamente hubo ahí mismo cuatro operativos. Por ley, los arrendadores deben denunciar si saben de actividades ilícitas en los lugares que ceden, deben hacer algo para impedirlo.

A la ciudadanía: “Necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo nos ayudas? Como ciudadano, no vayas a comprar ahí. Estás acabando con el empleo en México. Te llevas una prenda barata a un precio irrisorio, pero tienes que pensar que en ese mismo momento, en otro lugar, se está cerrando un empleo para otra mexicana u otro mexicano”.

Y a los propios funcionarios: “Me diría (el gobierno de) Bangladesh: ni sé dónde queda Izazaga (...) No es responsabilidad de los países de origen de las mercancías; la investigación y el hacer cumplir la ley es responsabilidad nuestra, de todos los que estamos aquí el día de hoy”.