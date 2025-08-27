Mercado Libre invertirá 135 millones de dólares para un centro de almacenamiento en Chile

Mercado Libre dijo el miércoles que invertirá 135 millones de dólares para construir un nuevo centro almacenamiento y distribución de productos en Chile.

La instalación de 100,000 metros cuadrados en el norte de la región capital permitirá duplicar la capacidad para almacenar productos de diversos vendedores de la plataforma, dijo la empresa.

"A su actual centro logístico en Colina, se sumará un nuevo centro de 100,000 metros cuadrados, en terreno colindante. Esta nueva infraestructura implica una inversión de 135 millones de dólares y la generación de más de 600 puestos de trabajo", detalló en un comunicado.

La infraestructura comenzará a operar durante el último trimestre de 2026.

Este tipo de centros "son espacios que operan en modalidad fulfillment: almacenan los productos de miles de vendedores, para simplificar la gestión operativa y logística, desde el bodegaje hasta embalaje y posterior envío", agregó.

La empresa dijo además que contempla habilitar su primer centro de almacenamiento y distribución regional en la sureña ciudad de Concepción para ofrecer envíos en el mismo día en la zona.

Agregó que en Chile entrega un millón de paquetes a la semana, de los que más del 15% se entrega el mismo día de la compra.