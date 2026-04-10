IUX llega fuerte a México: premio, alianzas y una lección que no se olvida

La última edición de Money Expo Mexico 2026 fue un testimonio de que algo está cambiando en México. Si bien todavía el uso de efectivo es mayoritario, el país tiene ya 61 millones de tarjetas en circulación y el gasto con plásticos ha crecido más de un 20% en los últimos años.

La bancarización da lugar a un nuevo entorno apto para el crecimiento de billeteras virtuales, brokers y aplicaciones financieras, algo que quedó demostrado en la feria tecnológica. En ese contexto, el broker IUX aterrizó en la capital con un objetivo claro: consolidar su presencia en LATAM y hacer conexiones con la comunidad de traders.

Además de las 250 conversaciones abiertas, la plataforma consiguió el premio Mejor opción para Traders, uno de los reconocimientos más valorados del sector precisamente porque no lo decide un jurado de ejecutivos, sino los propios operadores del mercado.

Más de 5.000 personas, 250 conversaciones y mucho café

La expo reunió a más de 5.000 asistentes, entre los que se encontraban traders principiantes que aún dudan si el mercado es para ellos, operadores con años de experiencia buscando mejores herramientas, brokers introducers, afiliados y academias de formación.

El perfil habitual de este tipo de eventos, pero con una energía particular que quienes estuvieron allí describen como la de un mercado que está despertando, por las particularidades de México y su relación con el sistema financiero.

En el stand de IUX se iniciaron más de 250 conversaciones, un número que fue medido con exactitud por l a compañía. Estos intercambios fueron más allá de la publicidad y tuvo como objetivo informar a los asistentes sobre las condiciones de trading de la plataforma y el acceso a mercados internacionales.

Para facilitar la comunicación con el público local, IUX preparó materiales en español, merchandising y actividades de contenido en el propio stand. Pequeños detalles que, en un evento donde todo el mundo compite por atención, marcan la diferencia entre ser una marca más y ser la marca que la gente recuerda.

Martin Escobedo y el discurso que nadie esperaba

El cuadro de diálogo de IUX corrió a cargo de Martin Escobedo, y fue probablemente uno de los momentos más comentados de la exposición, ya que el título de su intervención lo decía todo: "De la curiosidad a estar listo para el mercado: empoderando a la nueva generación".

Escobedo arrancó con una idea que suena sencilla pero que pocas veces se dice en voz alta en este sector: la curiosidad por los mercados financieros no es suficiente. Es el punto de partida, no la llegada.

A partir de ahí, profundizó en lo que describió como los cinco pilares para empezar a operar de forma responsable: educación sólida, mentalidad y disciplina, comunidad y acompañamiento, sentido de la responsabilidad y herramientas adecuadas.

La lista puede resultar familiar, pero la forma en que Escobedo la desarrolló (con ejemplos concretos y comunicación para todo tipo de público) conectó con una audiencia que en gran parte estaba compuesta por traders en sus primeras etapas.

Esta sesión, específicamente, generó conversaciones que se prolongaron aún después de terminado el tiempo de exposición. El impacto, difícil de medir en simples métricas, es un ladrillo en la construcción de una reputación a largo plazo.

Del efectivo a la app: El salto "sin escalas" del mercado mexicano

Hasta hace pocos años, México era un país que se movía principalmente con efectivo. Sin embargo, desde el Banco de México aseguran que entre 2021 y 2024 se cuadruplicó la contratación de cuentas por internet

Además, se estima que el volumen anual de operaciones a través de fintechs es de un valor total de 68.409 millones de pesos.

Por ese motivo, sería un error leer la participación de IUX en Money Expo Mexico 2026 como un movimiento puramente de visibilidad de marca. Por debajo subyace una apuesta estratégica por una región que está cambiando su relación con los mercados financieros.

IUX ve en eso una oportunidad, pero también una responsabilidad consecuentemente, durante los dos días de evento, el equipo del bróker mantuvo conversaciones con socios comerciales y afiliados de la región, explorando nuevas colaboraciones con otras plataformas del sector y reforzando las relaciones con socios ya existentes.

Lo que se lleva IUX de México

Además de las conversaciones y la exposición, la plataforma también se fue de la feria con el premio Mejor opción para Traders, uno de los más valorados del sector.

Alex Delarue, Director Comercial de la región de IUX, lo resumió de una manera que evita el lenguaje corporativo habitual: "Para IUX, México es más que una oportunidad de mercado. Es un ecosistema de trading en rápida evolución donde la educación, la confianza y las relaciones a largo plazo importan. Nuestra participación en Money Expo México se trató de presentarnos con un compromiso real hacia los traders y socios de la región".

El premio es una señal del interés del mercado mexicano en el bróker. Las 250 visitas al stand son otras. Pero quizás lo más relevante de Money Expo Mexico 2026 para IUX no sea lo que se llevaron de vuelta, sino el trabajo realizado durante los dos días de exposición y la sensación de estar contribuyendo a una ola de bancarización y tecnología en México.