GTAC, el joint-venture de Televisa, Megacable y Telefónica renueva concesión de CFE hasta el 2060

El Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad (GTAC) consiguió una prórroga de su concesión para proveer servicios de capacidad a través de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La extensión entrará en vigor el sábado 6 de julio de 2030 y será renovable por periodos iguales a partir de 2060.

Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad surgió de una alianza de 2010 entre Megacable Holdings, Grupo Televisa y Grupo Telefónica para competir en consorcio por un paquete de 19,000 kilómetros de redes de fibra óptica de la CFE, dividido en tres rutas nacionales, y desde donde era posible comenzar la configuración de una nueva alternativa de insumo para la prestación de servicios masivos de Internet, en un México con 23% de penetración de Internet para ese año.

El consorcio se constituyó con una participación equitativa del 33.33% para cada una de las tres compañías y un capital inicial de 164 millones de pesos de la época, equivalentes a 327 millones de pesos a valor de 2026 por la inflación. El grupo también comprometió una inversión total de 2,183 millones de pesos, divididos entre la oferta económica por la concesión de entonces y futuros despliegues de infraestructura.

Esta compañía y la infraestructura que administra son tan relevantes para los planes de conectividad del Estado, que pueden soportar tráfico, que, por ejemplo, generan otros actores como Altán Redes y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, más allá de qué tanto sentido todavía haga hoy el GTAC a Telefónica en su contexto de su salida de México, y cuando Megacable y Televisa con Bestel avanzan con redes fijas de última generación en fibra óptica.

El GTAC presentó su solicitud de renovación del título de concesión al ahora desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien antes de su extinción aprobó la prórroga y con base en la anterior legislación, de 2013.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones resolvió, ahora con base en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que GTAC puede recibir un título de concesión de red pública de telecomunicaciones, más no una concesión única como tuvo previsto el IFT, debido a que un título así hubiera posibilitado distorsiones de mercado.

Para la CRT, una concesión única al 2060 en manos de GTAC hubiera generado distorsiones jurídicas u operativas; sobre todo, en el supuesto de que GTAC asociara infraestructura adicional o redes de telecomunicaciones adicionales al amparo de una concesión única.

Por tanto, el contrato para aprovechar red de fibra óptica de CFE hubiera producido consecuencias, respecto a servicios o infraestructura, ajenas al plan del Estado mexicano por sacar provecho a esa red, ahora en edad madura y que en varios tramos ya se encuentra en recambio por reconocidas empresas de tecnología estadounidenses y asiáticas.

“Bajo esa lógica, la figura de concesión única no resulta compatible con la naturaleza específica del esquema del concesionamiento, ni con las condiciones estructurales derivadas de la licitación pública que dio origen a la concesión”, dijo la autoridad.

“A efecto de preservar la congruencia jurídica, técnica y operativa del modelo originalmente autorizado, se considera procedente que la prórroga se materialice mediante la emisión de un título de concesión de naturaleza comercial que conserve la naturaleza y alcance material del título originalmente otorgado, limitado a la instalación, operación y explotación de la red pública de telecomunicaciones, vinculada al proyecto licitado y al aprovechamiento de la infraestructura de la CFE”.

De esta manera, la prórroga aprobada no produce una “ampliación de derechos” para GTAC, si bien ese agente económico puede participar en otros proyectos que hagan sentido a su plan de negocios en el sector de telecomunicaciones mexicano, pero siempre bajo otra figura de concesión distinta a la asignada para explotar infraestructura de CFE.