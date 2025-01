Grupo Grisi prevé incremento de costos por los aranceles propuestos por Trump

La propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 25% a todos los productos mexicanos que ingresen a su país, genera preocupación porque la medida provocará un aumento en los costos de producción y en los precios de los productos terminados, manifestó el director general de Grupo Grisi, Alejandro Grisi de Lara.

"Estamos viendo el tema de los aranceles con miedo, pero esperamos que no lo suban mucho", dijo el directivo tras el evento de inauguración de la planta de producción en la zona industrial de Vallejo, en la Ciudad de México.

"Si el arancel es muy fuerte, sí es muy preocupante porque nosotros, al final, tenemos que pagar esos impuestos y no es tan fácil subir los precios, en el corto plazo, a los consumidores, pero en algún momento se tendrían que subir los precios de nuestros productos en las tiendas. Ojalá, no (se aplique)”, añadió.

Alejandro Grisi explicó que, a largo plazo, no descarta la posibilidad de fabricar productos en Estados Unidos como una estrategia para evitar los aranceles.

Aunque, por ahora, esa opción no forma parte de sus planes porque esperan a que se anuncie una decisión definitiva (sobre la aplicación de los aranceles) antes de considerar cambios en su modelo de producción.

Por lo tanto, agregó, continuarán enfocándose en la producción en México y en ajustar los precios de los productos para reflejar el impacto de las nuevas tarifas arancelarias, en caso de que se apliquen.

“No queremos que se dé. A la larga, no sé si fabricáremos algo en Estados Unidos para evitar el arancel, pero no es el plan ahora, sino hasta que no se decida", explicó Grisi de Lara.

Grupo Grisi, especializado en la fabricación y comercialización de productos para la salud, belleza, higiene y nutrición, produce más de 100 millones de unidades al año.

De esa producción total, el 20% se destina a la exportación, y entre el 45% y el 50% de ese volumen tiene como destino Estados Unidos.

“Estados Unidos es un mercado enorme”, aseveró Grisi Lara.

El director general de la compañía explicó que a pesar de la incertidumbre por las políticas comerciales seguirán adelante con sus inversiones en México.

Ejemplo de ello son los 200 millones de pesos destinados a su nueva planta de producción ubicada en la zona industrial Vallejo, en la Ciudad de México, que fortalecerá su capacidad operativa.

“El crecimiento que ha generado el área comercial nos ha permitido hacer inversiones importantes... Han sido cinco o seis años muy movidos gracias a la gran demanda de nuestros productos en México, como en los más de 25 países donde tenemos presencia", expresó.

La planta de Vallejo, que es ‘muy importante’, ya que están trasladando prácticamente el 90% de la producción que tenían en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

Las nuevas instalaciones tendrán una capacidad de producción de 2,800 toneladas de producto a granel. En ellas se fabricarán líquidos, como champús, acondicionadores, cremas tanto sólidas como líquidas, geles, lociones, y también se producirá la línea de jabones veterinarios.

El complejo, que llevó un año su desarrollo, abarca una superficie total de 24,000 metros cuadrados (m²), de los cuales 3,000 m² corresponden a la planta y 7,000 m² al almacén.

Además, cuenta con una capacidad para 3,600 ubicaciones y 1,000 metros cuadrados destinados a oficinas.

“Para nosotros fue importante desarrollar esta planta en poco tiempo porque hay ciertas áreas de la ciudad en la que es muy difícil ser industriales por el tema del agua, de los vecinos, del tráfico, por lo que tenemos que adecuarnos a zonas industriales”, subrayó el director general de la compañía que fabrica productos bajo diversas marcas como Grisi, Hinds, Maja y Risitos de Oro.

Además, esta zona es estratégica para sus operaciones, ya que se encuentra cerca de otras plantas del Grupo, como el Centro de Producción Azcapotzalco y una planta dedicada a la fabricación de tapas y botellas.

La nueva fábrica también contará con laboratorios de control de calidad, así como un área de investigación y desarrollo e ingeniería de empaque.

Con esta capacidad instalada, podrán seguir con el desarrollo de entre 80 y 100 proyectos de innovación al año.

“Estamos viviendo una época de desarrollo… esta es una empresa que está en crecimiento, que lleva marcas nacionales a tantos países”, dijo el director general de Grupo Grisi.

Mencionó que están iniciando operaciones en Asia, con su reciente incursión en diciembre en el mercado chino.

El ingreso a este mercado es a través de la plataforma de Alibaba, apoyados por una fuerte campaña publicitaria y la colaboración con influencers para aumentar su visibilidad.

Comenzaron en diciembre y ya han enviado dos contenedores de 40 pies, con 40 palets cada uno. “El objetivo, por supuesto, es vender mucho más que esto, ya que la gente generalmente no compra una marca que no conoce”, agregó Alejandro Grisi.

América Latina es un mercado importante para la compañía, donde tiene presencia países como Panamá, Honduras Nicaragua, Guatemala, así como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Colombia y Ecuador.

La empresa también tiene operaciones en Europa, en países como España, Alemania Holanda Suecia y Suiza, Australia.

Sobre la incursión en otros países después de haber ingresado recientemente al mercado colombiano y chino, el directivo dijo: “Siempre estamos listos”.

Para este 2025, Grupo Grisi prevé crecer un 12%, después de haber alcanzado un 8.5% en 2024.